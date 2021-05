Roland-Garros 2021 : le programme de la troisième journée

La troisième journée de compétition ce mardi à Roland-Garros marque l'arrivée de trois favoris : Ashleigh Barty, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Côté français, Kristina Mladenovic, Lucas Pouille et Gaël Monfils font leur entrée. A suivre, le duel 100 % français entre Richard Gasquet et Hugo Gaston.