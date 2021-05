Roland-Garros débute ce dimanche 30 mai avec déjà du beau monde pour cette première journée. Au programme : Naomi Osaka chez les dames et Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas chez les messieurs. Parmi les Français, Océane Dodin, Jérémy Chardy ou encore Gilles Simon seront sur les cours.

Roland-Garros 2021 : le programme et les résultats de la première journée

Roland-Garros débute ce dimanche 30 mai avec un beau programme d'entrée de jeu. A partir de 11 heures, plusieurs têtes de série entrent en piste pour un tournoi qui accueillera du public - avec une jauge limitée à 35% jusqu'au 8 juin, le site pourra accueillir jusqu'à 5.388 spectateurs par jour.

Programme dames

Chez les femmes, du lourd pour cette première journée : la Japonaise Naomi Osaka (2e) rencontre la Roumaine Patricia Maria Tig (63e). Côté français, Clara Burel (146e) affronte Danka Kovinic (62e), Elsa Jacquemot (493e) est contre Elena Rybakina (22e), Océane Dodin (115e) contre Madison Keys (24e) et Diane Parry (307e) contre Aliaksandra Sasnovich (103e).

La suite de ce premier tour aura lieu lundi. La tenante du titre, la Polonaise Iga Swiatek (8e mondiale) affrontera la Slovène Kaja Juvan. L'Australienne Ashleigh Barty, actuelle numéro 1 au classement ATP, se retrouvera face à l'Américaine Bernarda Pera (70e). Serena Williams, qui occupe la 7e place au classement, sera opposée à la Roumaine Irina-Camelia Begu (74e).

Neuf Françaises sont présentes au premier tour avec notamment un duel 100% francophone entre Alizé Cornet et Harmony Tan lundi, Caroline Garcia affrontera l'Allemande Laura Siegemund.

Programme messieurs

Du très costaud également chez les hommes pour cette première journée. Dominic Thiem (4e) affronte Pablo Andujar (68e) puis Stefanos Tsitsipas (5e) sera face à Jérémy Chardy (58e). Autre Français sur les cours ce dimanche, Gilles Simon (69e), qui jouera contre Marton Fucsovics (44e), Grégoire Barrère (122e) contre Fabio Fognini (29e), Enzo Couacaud (177e) contre Egor Gerasimov (78e) et Corentin Moutet (72e) contre Laslo Djere (53e).

Pour la première fois en Grand Chelem, le tirage au sort a placé Nadal, Djokovic et Federer dans la même moitié de tableau. Le tenant du titre Rafael Nadal (3e) visera un 14e titre cette année et affrontera lundi l'Australien Alexei Popyrin au premier tour. L'actuel numéro 1 au classement Novak Djokovic se retrouvera face à l'Américain Tennys Sandgren.

A suivre lundi, plusieurs Français et notamment Jo-Wilfried Tsonga (75e), opposé au Japonais Yoshihito Nishioka (60e) lundi, un duel hexagonal entre Richard Gasquet (51e) et la révélation du tournoi l'an dernier Hugo Gaston (141e), Lucas Pouille (84e) face à l'Argentin Pablo Cuevas (91e) et Ugo Humbert (32e) se mesurera au Lituanien Ricardas Berankis (92e).

Les matchs de ce dimanche :

Court Philippe-Chatrier (à partir de 11 heures)

Patricia Maria Tig (ROU) - Naomi Osaka (JPN/tête de série 2)

Pablo Andujar (ESP) - Dominic Thiem (AUT/4)

Victoria Azarenka (BLR/15) - Svetlana Kuznetsova (RUS)

Stefanos Tsitsipas (GRE/5) - Jérémy Chardy (FRA)

Court Suzanne-Lenglen (à partir de 11 heures)

Fabio Fognini (ITA/27) - Grégoire Barrère (FRA)

Greet Minnen (BEL) - Petra Kvitova (CZE/11)

Ana Konjuh (CRO) - Aryna Sabalenka (BLR/3)

Alexander Zverev (GER/6) - Oscar Otte (GER)

Court Simonne-Mathieu (à partir de 11 heures)

Clara Burel (FRA) - Danka Kovinic (MNE)

- Danka Kovinic (MNE) Marton Fucsovics (HUN) - Gilles Simon (FRA)

Corentin Moutet (FRA) - Laslo Djere (SRB)

- Laslo Djere (SRB) Océane Dodin (FRA) - Madison Keys (USA/23)

Court 7

(4e match) Diane Parry (FRA) - Aliaksandra Sasnovich (BLR)

Court 9

(11 heures) Egor Gerasimov (BLR) - Enzo Couacaud (FRA)

Court 14