Roland-Garros 2021 : le Toulousain Hugo Gaston affrontera Richard Gasquet dès le premier tour

Les tableaux du tournoi Roland-Garros édition 2021 viennent d'être dévoilés. Le Toulousain Hugo Gaston rencontrera dès le premier tour un autre français, Richard Gasquet. Deux autres licenciés du Stade Toulousain Tennis, Benjamin Bonzi et Arthur Cazaux seront également de la partie.

Révélation du dernier Roland-Garros après un huitième de finale rocambolesque où il avait séduit toute la France du tennis, le jeune Hugo Gaston est de retour sur les terres battues parisiennes.

De nouveau invité sur wild-card, le jeune tennisman de Fonsorbes, désormais 141ème joueur mondial au classement ATP aura fort à faire dès l'entrée dans le tournoi, qui plus est avec un nouveau statut. Le Toulousain jouera donc face à un compatriote et une référence du tennis français depuis des années, Richard Gasquet.

Rafael Nadal au second tour ?

En cas de victoire face à Richard Gasquet, Hugo Gaston aura du très lourd sur son parcours... Le Toulousain pourrait en effet se retrouver face à Rafael Nadal, la légende de la terre battue au second tour de la compétition! Autant dire un parcours du combattant pour le jeune licencié du Stade Toulousain Tennis.

Hugo Gaston se retrouve dans une partie de tableau très serrée et plus que relevée, puisque les légendes Novak Djokovic et Roger Federer y sont également.

Bonzi et Cazaux présents

Deux autres licenciés du Stade Toulousain Tennis, Benjamin Bonzi et Arthur Cazaux seront également présents au premier tour. Le premier affrontera l'argentin Facundo Bagnis. Le jeune Arthur Cazaux sera lui opposé au polonais Kamil Majchrzak. Les matchs du premier tout débuteront dès ce dimanche.