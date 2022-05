Roland-Garros 2022 : le programme et les résultats de la cinquième journée

Alizé Cornet aura les honneurs ce jeudi de la session nocturne sur le court Central de Roland-Garros où elle succèdera à Caroline Garcia et Gilles Simon, tandis que Stefanos Tsitsipas et Iga Swiatek animeront la 5e journée sur le court Suzanne-Lenglen. Deux autres Français seront en lice pour leur 2e tour : Hugo Gaston jouera sur le Lenglen avant la N.1 mondiale et le finaliste 2021, tandis que Léolia Jeanjean ouvrira la journée sur le court Simonne-Mathieu.

Principaux matchs de la 5e journée, jeudi

Court Philippe-Chatrier

Laslo Djere (SRB) - Daniil Medvedev (RUS/tête de série 2)

Madinson Keys (USA) - Caroline Garcia (FRA)

Gilles Simon (FRA) - Steve Johnson (USA) (pas avant 20h45)

Alizé Cornet (FRA) - Jelena Ostapenko (LAT/13)

Court Suzanne-Lenglen

Paula Badosa (ESP/3) - Kaja Juvan (SLO)

Pedro Cachin (ARG) - Hugo Gaston (FRA)

Iga Swiatek (POL/1) - Alison Riske (USA)

Zdenek Kolar (CZE) - Stefanos Tsitsipas (GRE/4)

Court Simonne-Mathieu

Léolia Jeanjean (FRA) - Karolina Pliskova (CZE/8)

Frances Tiafoe (USA/24) - David Goffin (BEL)

Simona Halep (ROU/19) - Qinwen Zheng (CHN)

Andrey Rublev (RUS/7) - Federico Delbonis (ARG)

Court 6

Aleksandra Krunic (SRB) - Veronika Kudermetova (RUS/29)

Miomir Kecmanovic (SRB/28) - Alexander Bublik (KAZ)

Camila Giorgi (ITA/28) - Yulia Putintseva (KAZ)

Daniel Evans (GBR/29) - Mikael Ymer (SWE)

Court 7

Jessica Pegula (USA/11) - Anhelina Kalinina (UKR)

Marton Fucsovics (HUN) - Marin Cilic (CRO/20)

Danielle Collins (USA/9) - Shelby Rogers (USA) (pas avant 16h00)

Roberto Carballes (ESP) - Jannik Sinner (ITA/11)

Court 12

Fernanda Contreras (MEX) - Daria Kasatkina (RUS/20)

Nikoloz Basilashvili (GEO/22) - McKenzie McDonald (USA)

Court 13

Ekaterina Alexandrova (RUS/30) - Irina-Camelia Begu (ROU)

Joao Sousa (POR) - Lorenzo Sonego (ITA/32)

Court 14