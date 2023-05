Roland-Garros : à Paris depuis mercredi, Hugo Grenier est focalisé sur le premier tour

Hugo Grenier veut mettre toutes les chances de son côté pour sa première incursion dans le tableau principal des internationaux de tennis de Roland-Garros. Le joueur de Montbrison est à Paris depuis mercredi, il a pu suivre le tirage au sort in situ.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Quelles émotions avez-vous ressenti lorsque vous avez vu votre votre nom s'afficher lors du tirage au sort pour le tableau final ?

Hugo Grenier : Très excité. Dès que j'ai su que j'allais jouer le tableau principal, qu'on m'a annoncé que j'étais invité par le tournoi, j'étais très excité. Et le fait de de voir mon nom sur sur le sur le grand tableau avec tous les meilleurs joueurs du monde, c'est aussi une grande fierté parce que ça fait maintenant pas mal d'années que je joue au tennis, que je m'entraîne beaucoup, donc c'est une certaine récompense.

Roland-Garros est-il un tournoi particulier pour vous ?

Oui, c'est un rêve, c'est un tournoi, je regarde de puis que je suis tout petit, que je suis. Je ne suis pas Parisien mais j'ai l'impression de jouer un peu à la maison. Donc oui, c'est un rêve et c'est quelque chose qui est extraordinaire pour moi.

Connaissez-vous votre premier adversaire, Marton Fucsovics ?

Oui, je le connais. J'ai perdu contre lui il me semble il y a trois ou quatre ans, donc ça remonte un petit peu. C'est un joueur maintenant ça fait un petit moment qu'il est [dans le top] 100. Il a été mieux classé donc oui, je le connais. Je sais à peu près comment il joue, je sais que c'est un super joueur, donc il va falloir sortir un gros match.

En cas de victoire au premier tour, vous pourriez retrouver Novak Djokovic au deuxième. Y pensez-vous déjà ?

Non, honnêtement, pas du tout. Je suis vraiment focalisé sur mon premier tour, je vais tout faire pour préparer au mieux ce premier match contre un gros joueur. Après c'est sûr qu'il y a potentiellement pour le deuxième tour Djokovic, mais j'y penserai si jamais j'ai le bonheur de gagner mon premier match.

Quel est programme d'ici le premier tour ? Vous êtes déjà à Paris, comment vous préparez-vous ?

Je suis arrivé mercredi à Paris. Je ne voulais pas arriver trop tôt non plus parce que je voulais un peu rester chez moi avant, ne pas perdre trop d'énergie. Jusqu'à vendredi je vais pas mal m'entraîner. Et samedi, la veille du match, je vais faire. un set d entraînement dans des conditions match, il y aura un arbitre, tout ça, avec un autre joueur donc c'est des grosses journées. Là, je me suis entraîné quasi toute la journée. Je suis resté sur le site toute la journée, je suis en pleine préparation.

Et êtes-vous en pleine forme ?

Oui je suis en pleine forme physiquement. J'ai eu des petits pépins il y a une semaine avec ma jambe, mais là, je suis en pleine forme donc tous les tous les voyants sont au vert.

Votre famille, vos amis de Montbrison, vont-ils venir vous encourager à Paris ?

Ma famille va venir, oui. Après je sais que j'ai des amis qui veulent venir, mais je n'ai pas autant de places que je veux donc ce n'est pas facile de prévoir à l'avance et malheureusement, je ne vais pas pouvoir inviter tout le monde. Mais mes parents seront là, et mes deux soeurs.