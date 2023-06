Roland-Garros : Alcaraz, Djoko, Tsitsipas, Sabalenka, les têtes de série de sortie ce vendredi

Aucun Français ce vendredi sur les cours de Roland-Garros, mais plusieurs têtes de série en lice pour tenter d'accéder aux huitièmes de finale, à commencer par les deux favoris du tournoi, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.

Les favoris se rapprochent

Novak Djokovic retrouvera l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 34e mondial et tête de série numéro 29 et bourreau du Français Luca Van Assche, sur le cours Philippe- Chatrier. En marge de ses performances sportives, le Serbe a beaucoup fait parler de lui après un commentaire sur le Kosovo. Lundi, le joueur, dont le père est né au Kosovo, avait écrit sur la caméra : "Le Kosovo est le cœur de la Serbie. Stop à la violence", un message écrit au moment d'une flambée de violence dans le nord du Kosovo mettant aux prises des manifestants de la minorité serbe et la force de l'Otan qui y est stationnée. Un message "pas approprié" selon la ministre française des Sports Amélie Oudéa-Castéra, que le joueur a confirmé mercredi soir. "Beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais moi, c'est ce que je pense", a-t-il déclaré.

Juste après le match du numéro 3 mondial, toujours sur le Central, le numéro 1 Carlos Alcaraz aura l'honneur de la session nocturne pour affronter le Canadien Denis Shapovalov, 32e mondial et tête de série numéro 26. En quête d'un deuxième titre du Grand Chelem, le premier sur terre battue, l'Espagnol a lâché son premier set du tournoi au deuxième tour, contre le Japonais Taro Daniel (112e), avant de s'imposer 6-1, 3-6, 6-1, 6-2.

Khachanov, Rublev et Tsitsipas

Parmi les autres prétendants au titre, le match du Russe Karen Khachanov (11e) sera d'abord à suivre sur le Simone-Mathieu, à partir de 11 heures. Il sera opposé à l'Australien Thanasi Kokkinakis, 108e mondial.

Un autre Russe, Andrey Rublev (7e) affrontera ensuite sur le Suzanne-Lenglen l'Italien Lorenzo Sonego, 48e mondial.

Sur le Lenglen en suivant, le Grec Stefanos Tsitsipas, poussif au premier tour mais beaucoup plus à l'aise au second, sera opposé à Diego Schwartzman ce vendredi. L'Argentin est actuellement classé à la 95e place du classement ATP.

Pegula et Sabalenka

Chez les Dames, deux des favorites seront à l'affiche ce vendredi, après la qualification de la numéro 1 Iga Swiate k ce jeudi.

L'Américaine Jessica Pegula (3e mondiale), qui s'est imposée en double jeudi avec son compatriote AustinKrajicek contre la paire française Albano Olivetti/Elixane Lechemia, affrontera ce vendredi la Belge Elise Mertens (28e) à partir de 11h45.

La numéro 2 mondiale, la Biélorusse Aryna Sabalenka, prendra ensuite sa place sur le cours Philippe-Chatrier pour tenter de se défaire de la Russe Kamilla Rakhimova (82e).

Les principaux matchs de ce vendredi