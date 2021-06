Roland-Garros : aucun tennismen français présent au 3e tour, une première depuis 53 ans

Ce n'était pas arrivé depuis 1968. Sur les 18 tennismen français qualifiés pour Roland-Garros, aucun ne disputera le troisième tour. Après les éliminations mercredi d'Enzo Couacaud et de Gaël Monfils jeudi midi, Richard Gasquet s'est incliné dans la soirée face à Rafael Nadal, l'homme aux 20 Grands Chelems dont 13 remportés Porte d'Auteuil. Au deuxième tour déjà, la France avait battu un triste record, avec seulement trois Français présents chez les hommes.

Inédit depuis 1968

Dès le premier tour, 12 tricolores se sont retrouvés face à des joueurs mieux classés. Parmi eux, Hugo Gaston, qui avait atteint les huitièmes de finale l'an dernier, dominé cette année par son aîné et compatriote, Richard Gasquet. Jérémy Chardy a, lui, hérité d'entrée du N.5 mondial Stefanos Tsitsipas, Pierre-Hugues Herbert (83e) de la pépite italienne Jannik Sinner (19e) et Benoît Paire de l'un des hommes en forme sur terre battue, le Norvégien Casper Ruud.

Ajoutez à cela quelques joueurs encore convalescents (Tsonga, Pouille) et d'autres issus du circuit secondaire (Rinderknech, Bonzi), sans expérience ou presque du Grand Chelem. Les raisons d'espérer étaient minces et la réalité s'est avérée conforme aux prévisions.

Toutes les Françaises éliminées

Même hécatombe chez les femmes. Sur les onze Françaises inscrites dans le tableau principal, toutes ont été éliminées. Les deux dernières Françaises en lice ont été battues ce jeudi. Fiona Ferro, 51e mondiale et numéro 1 française, s'est inclinée face à l'Américaine Jennifer Brady (14e) 6-4, 2-6, 7-5, finaliste de l'Open d'Australie en février mais qui n'avait jamais dépassé le 2e tour à Roland-Garros. Quant à Kristina Mladenovic (61e), elle n'a pas fait le poids face à l'Estonienne Anette Kontaveit (31e) 6-2, 6-0.

Triste bilan pour le tennis français qui peine à trouver une relève à la génération dorée des Tsonga, Gasquet, Monfils et autres Simon, tous anciens membres du top 10 mondial. Interrogé par l'AFP, le président de la Fédération française de tennis Gilles Moretton se veut toutefois optimiste et mise sur le temps long pour combler ce creux générationnel : "On ne doit pas aller trop vite, contrairement à ce qui était fait avant, où on privilégiait le résultat immédiat, dès l'âge de 12 ans, au détriment de la formation".