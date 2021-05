Roland-Garros : découvrez le tableau complet

Quatre jours avant les premiers échanges sur la terre battue de Roland-Garros, le tirage au sort a livré ses tableaux ce jeudi. Rafael Nadal, tenant du titre et en quête d'un 14e titre, Novak Djokovic et Roger Federer se retrouvent dans la même moitié de tableau. Chez les dames, la N.1 mondiale Ashleigh Barty, lauréate en 2019, et la tenante du titre Iga Swiatek (9e) pourraient s'affronter en demi-finale. L'autre demi-finale pourrait opposer Serena Williams (8e) à Naomi Osaka (3e). Voici ce qu'il faut retenir de ce tirage.

Les tableaux des simples messieurs

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les tableaux des simples dames

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Nadal, Djokovic et Federer dans la même moitié de tableau

Rafael Nadal, en quête d'un quatorzième sacre à Paris, le N.1 mondial Novak Djokovic et Roger Federer se retrouvent tous les trois dans la même moitié de tableau de Roland-Garros, et les deux premiers sont promis à un duel en demi-finale. Une configuration due au fait fait que le joueur espagnol a rétrogradé à la troisième place mondiale : il n'était pas placé d'office dans la partie basse du tableau, alors que Novak Djokovic, tête de série N.1, était forcément placé dans la partie haute. Roger Federer, qui n'a joué que trois matches depuis seize mois, est lui tête de série N.8.

Dans la seconde moitié de tableau, l'autre demi-finale pourrait opposer le Russe Daniil Medvedev, qui n'a jamais gagné un match à Roland-Garros en quatre participations, et l'Autrichien Dominic Thiem (N.4), double finaliste sur la terre battue parisienne en 2018 et 2019.

Le Suisse Roger Federer, bientôt 40 ans, qui tente un retour au plus haut niveau après une double opération au genou droit en 2020, affrontera un joueur issu des qualifications au premier tour. S'il se hissait jusqu'en quarts de finale, il pourrait s'y mesurer à Djokovic. Le Suisse aux vingt titres du Grand Chelem, que Nadal tentera de dépasser au bout de la quinzaine parisienne avec une 21e couronne majeure, n'a joué que trois matches depuis son retour sur le circuit début mars : deux à Doha, et un à Genève mi-mai sur ocre, perdu contre l'Espagnol Pablo Andujar.

Djokovic, qui court lui après un 19e titre en Grand Chelem, aura pour premier adversaire l'Américain Tennys Sandgren (66e), et Nadal l'Australien Alexei Popyrin (62e).

Possible demi-finale entre la N.1 mondiale et la tenante du titre Iga Swiatek

La N.1 mondiale Ashleigh Barty, lauréate en 2019, et la tenante du titre Iga Swiatek (9e) sont dans la même moitié de tableau de Roland-Garros et pourraient donc s'affronter en demi-finale, selon le tirage au sort effectué jeudi. L'autre demi-finale pourrait opposer Serena Williams (8e) à Naomi Osaka (3e).

Avant d'atteindre le dernier carré, Swiatek pourrait retrouver sur sa route la lauréate 2016 Garbine Muguruza (13e) en 8es puis son adversaire de la finale 2020 Sofia Kenin (5e) en quarts. De son côté, Barty pourrait affronter Elina Svitolina (6e) en quarts. Serena Williams, toujours en quête d'un 24e titre majeur record, pourrait tomber sur la solide Aryna Sabalenka (4e) en quarts, un stade où Osaka pourrait retrouver la revenante Bianca Andreescu (7e).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les quarts de finale possibles

MESSIEURS

Novak Djokovic (SRB/N.1 mondial) - Roger Federer (SUI/8)

Rafael Nadal (ESP/3) - Andrey Rublev (RUS/7)

Alexander Zverev (GER/6) - Dominic Thiem (AUT/4)

Stefanos Tsitsipas (GRE/5) - Daniil Medvedev (RUS/2)

DAMES