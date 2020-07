Tennis : des stades remplis entre 50 et 60% pour chaque match du tournoi de Roland-Garros

Les matchs du tournoi de Roland-Garros se joueront cette année dans des enceintes remplies à 50 ou 60% annonce ce jeudi la Fédération française de tennis. À cause du coronavirus, le protocole sera très strict. Le masque sera obligatoire et il faudra garder un siège d'écart entre chaque groupe.

Le tournoi de Roland-Garros se jouera cette année dans des enceintes à moitié pleines à cause de l'épidémie de coronavirus. La Fédération française de tennis a publié ce jeudi un communiqué annonçant la jauge de spectateurs autorisée dans les tribunes pour le tournoi de la porte d'Auteuil, organisé du 27 septembre au 11 octobre.

Capacité de 50% à 60% de la jauge habituelle dans les tribunes

Le nombre de spectateurs admis dans un stade sera donc de 50% à 60% de la jauge habituelle, soit jusqu'à 20.000 personnes par jour sur l'ensemble des courts.

"Au regard des informations sanitaires actuelles et projetées et en lien avec les pouvoirs publics avec lesquels nous avons travaillé (...), la FFT privilégie une option responsable d’organisation limitant la capacité du stade à un nombre de spectateurs réduit selon le principe d’une jauge globale", écrit la Fédération dans son communiqué.

Le protocole sera aussi très strict, similaire par exemple aux salles de cinéma. Sur chaque rang, il y aura "un écart d’un siège entre chaque groupe d’acheteurs qui sera composé au maximum de quatre personnes désireuses de rester assises côte à côte. Sur les courts annexes, un siège sur deux sera condamné physiquement, le placement étant libre sur les sièges disponibles".

Les flux de personnes seront maîtrisés et les sens de circulation instaurés permettront de respecter les gestes barrières précise le communiqué. Le port du masque sera recommandé aux abords du stade et obligatoire dans les tribunes.

Billetterie ouverte dès le 9 juillet

La billetterie ouvrira dès le 9 juillet en priorité aux licenciés FFT et le 16 juillet au grand public. La réservation des places évolue également à cause de la crise sanitaire. "Les billets seront uniquement vendus selon le jour, le court et la catégorie de place", détaille la Fédération. "L’emplacement précis et définitif sera ainsi communiqué aux acheteurs mi-septembre."