Roland-Garros : Djokovic face à Nadal, le programme de la 13e journée

La 13e journée de Roland-Garros, vendredi, sera consacrée aux demi-finales messieurs sur le court Philippe-Chatrier, l'Allemand Alexander Zverev affrontant le Grec Stefanos Tsitsipas à partir de 14h50, alors que le duel tant attendu entre Novak Djokovic et Rafael Nadal ne débutera pas avant 17h30. Sur le court Simonne-Mathieu se joueront les demies du double dames.

Duel au sommet

Un match pour s'ouvrir les portes de l'histoire : en plus d'un nouvel épisode - le 58e - de la rivalité la plus prolifique de l'histoire du tennis, la demi-finale de Roland-Garros entre Rafael Nadal et Novak Djokovic vendredi vaut son pesant d'or dans la chasse aux records. C'est LE duel que tout le monde attend depuis que le tirage au sort les a placés dans la même moitié de tableau. Et même si l'autre demi-finale, entre Stefanos Tsitsipas, N.5 mondial et homme en forme de la première partie de saison, et Alexander Zverev (N.6) ne manque pas d'allure, c'est bien le choc au sommet entre Nadal et Djokovic qui aimante tous les regards.

Derrière leur 58e duel, quel que soit le futur finaliste, les enjeux sont monumentaux. En ligne de mire pour Nadal, un vertigineux 14e sacre à Roland-Garros - en 17 participations - et un 21e trophée record en Grand Chelem, un de mieux que Roger Federer. Pour Djokovic, devenir le premier joueur dans l'ère Open, et seulement le troisième de l'histoire (après Emerson et Laver), à s'adjuger au moins deux fois chacun des quatre trophées du Grand Chelem. Ce que ni Federer ni Nadal n'ont réussi. Et, dans le même temps, se rapprocher à une longueur du record de titres majeurs, avec un 19e.

Le programme de la 13e journée

Court Philippe-Chatrier - Demi-finales messieurs (début à 14h50)

Alexander Zverev (GER/tête de série 6) - Stefanos Tsitsipas (GRE/5)

Novak Djokovic (SRB/1) - Rafael Nadal (ESP/3)

Court Simonne-Mathieu - Demi-finales double dames (début à 13h)