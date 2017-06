Roland-Garros : duel franco-français côté dames, Monfils défie Wawrinka

Fin des huitièmes de finale ce lundi à Roland-Garros. Caroline Garcia affronte sa compatriote Alizé Cornet, alors que Gaël Monfils va tenter de sortir le Suisse Stan Wawrinka.

Huit matchs au programme, ce lundi sur les courts de Roland-Garros, et huit places à prendre pour quarts de finale. Parmi les prétendants à la qualification, trois Français.

Règlement de comptes au féminin

À commencer par un duel franco-français dans le tableau féminin, entre deux joueuses qui se connaissent bien : Caroline Garcia et Alizé Cornet. Le match prendra des allures de règlement de comptes après les polémiques liées à la Fed Cup.

Caroline Garcia n'a en effet pas digéré les piques et les commentaires acerbes après son choix de faire l'impasse sur la campagne 2017 de la Fed Cup pour privilégier sa carrière individuelle. Sa blessure avant le barrage (remporté) contre l'Espagne, à Roanne en avril, a renforcé la rupture entre elle et ses partenaires de l'équipe de France. Croyant à un faux prétexte, Pauline Parmentier, Cornet et Kristina Mladenovic avaient lancé un "lol" railleur sur Twitter avant que le médecin de l'équipe de France atteste de son inflammation au nerf sciatique et la déclare "inapte". Depuis, les deux joueuses ne se parlent plus.

Au-delà du contexte, ce huitième de finale vaudra cher, sportivement parlant, car aucune des deux joueuses n'a jamais disputé de quart de finale en Grand Chelem. L'issue semble très incertaine, d'autant qu'elles ne se sont affrontées qu'une seule fois... en 2010. À l'époque, Caroline Garcia l'avait emporté.

Gaël Monfils pour un exploit ?

Côté hommes, le dernier Français en lice aura fort à faire pour se hisser en quarts. Gaël Monfils affronte en effet Stan Wawrinka, numéro trois mondial, vainqueur du tournoi en 2015 et qui apparaît tour après tour comme l'adversaire le plus sérieux face au favori qu'est Nadal. Le Suisse a hélas fait des Français ses proies favorites à Roland-Garros, puisqu'il a gagné six des sept matchs disputés contre eux depuis 2011. Et alors que Monfils court toujours après un premier trophée majeur, Wawrinka en a gagné trois en trois ans, ayant triomphé aussi à l'Open d'Australie (2014) et à l'US Open (2016).

Reste que les deux joueurs, à égalité dans leurs confrontations (2-2), manquent de repères puisqu'ils ne se sont pas affrontés depuis 2011. C'était alors le 3e tour de l'Open d'Australie et c'est le Suisse qui l'avait emporté.

Le programme (début des matchs à 11h)

Court central

Carla Suarez (ESP/N.21) - Simona Halep (ROM/N.3)

Andy Murray (GBR/N.1) - Karen Khachanov

Stan Wawrinka (SUI/N.3) - Gaël Monfils (FRA/N.15)

Caroline Garcia (FRA/N.28) - Alizé Cornet (FRA)

Court Suzanne-Lenglen

Elina Svitolina (UKR/N.5) - Petra Martic (CRO)

Fernando Verdasco (ESP) - Kei Nishikori (JPN/N.8)

Kevin Anderson (RSA) - Marin Cilic (CRO/N.7)

Veronica Cepede (PAR) - Karolina Pliskova (CZE/N.2)