Roland-Garros : fin de carrière pour Jo-Wilfried Tsonga, éliminé dès le premier tour

Il l'avait annoncé quelque temps avant le début du tournoi, ce Roland-Garros sera le dernier de sa carrière. Après avoir été éliminé dès le premier tour par le Norvégien Casper Ruud (7-6, 6-7, 2-6, 6-7) Jo-Wilfried Tsonga a donc fait ses adieux au circuit professionnel devant un public venu nombreux pour lui dire au revoir. Blessé à l'épaule, le Français n'avait plus les ressources nécessaires pour tenir tête au Norvégien.

A 37 ans, il range ses raquettes définitivement, comme annoncé. Malgré le soutien inconditionnel et bruyant du public, malgré une résistance parfois digne de ses beaux jours, Tsonga -blessé à l'épaule droite en toute fin de partie et en pleurs sur la balle de match- tire sa révérence après 17 ans et demi sur le circuit où il s'est bâti l'un des plus beaux palmarès du tennis français.

