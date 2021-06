Roland-Garros - Finale dames puis duo français en quête d'un nouveau titre : le programme de la 14e journée

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont en finale du double messieurs ce samedi 12 juin à Roland-Garros. Juste avant, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova et la Tchèque Barbora Krejcikova s'affrontent lors de la finale dames.

Place aux finales à Roland-Garros ! La journée de ce samedi voit s'affronter la Russe Anastasia Pavlyuchenkova et la Tchèque Barbora Krejcikova pour la finale dames du tournoi.

Suivra la finale du double messieurs avec les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut face au duo kazakh Alexandr Bublik-Andrey Golubev. L'équipe française tentera de reconquérir un titre parisien qu'elle avait remporté en 2018. Mahut et Herbert ont notamment remporté ensemble les quatre tournois du Grand Chelem (US Open 2015, Wimbledon 2016, Roland-Garros 2018 et Open d'Australie 2019).

Le programme de la journée de samedi

Court Philippe-Chatrier