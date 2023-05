Roland-Garros : "Un des meilleurs moments de sport que j'ai pu vivre", la folle nuit de Gaël Monfils

C'est un match dont il se souviendra longtemps. Dans la nuit de mardi à mercredi, Gaël Monfils, ex-6e mondial, a battu l'Argentin Sebastian Baez (42e) en cinq sets au terme d'une folle nuit (3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5). Il décroche par ailleurs sa toute première victoire depuis qu'il a repris la compétition en mars après sept mois d'arrêt pour soigner une blessure.

Dans le cinquième set, Monfils s'est vite retrouvé mené 4-0 dans un match qui état devenu à sens unique. Mais il a continué à se battre avec bravoure, à savourer avec le sourire ses beaux points et en faisant lever le public de la Porte d'Auteuil, tout acquis à sa cause. Une Marseillaise a même été chantée dans les gradins au changement de côté à 3-4.

Ainsi porté, Monfils a égalisé à 4-4 et s'est retrouvé à mener 6-5 avant de conclure sur un ultime break. "J'ai eu un nouveau souffle, poussé par le public. Il y a des gens qui ont crié, je me suis dit 'Allez, on y va encore', et voilà... C'est exceptionnel, je n'ai pas de mots", a déclaré le Français de 36 ans retombé au 394e rang et qui participe à son 16e Roland-Garros.

"Un des meilleurs moments de sport que j'ai pu vivre"

"Je me suis dit : 'J'ai vécu un truc de dingue ce soir'. Au fond, je savais que ça allait être très, très dur, parce que je m'étais entraîné avec lui (Sebastian Baez, ndlr) la semaine dernière et je l'avais trouvé monstrueux. Quand j'ai vu le tableau, je n'étais pas très content. Avoir réussi à trouver des solutions inespérées, je suis juste très content. C'est un des meilleurs moments de sport que j'ai pu vivre", a déclaré Gaël Monfils après sa victoire.

"Il est super tard, vous êtes restés, vous m'avez soutenu chaque points, c'était très dur", a-t-il lancé au public avant d'ajouter : "C'était le premier tour, on va essayer de faire une belle fête pour le 2e tour aussi". La tâche sera encore plus compliquée puisqu'il affrontera le Danois Holger Rune (6e).

Monfils s'était arrêté de jouer en août dernier en raison d'une blessure au pied droit survenue au Masters 1000 de Montréal. Il n'avait encore gagné aucun match depuis son retour à la compétition en mars, ayant bénéficié de l'abandon de son compatriote Evan Furness au Challenger d'Ostrava en avril pour passer un tour.