Roland-Garros : Garcia seule Française encore en lice, Murray vise une quatrième demi-finale

Ce mercredi, la Française Caroline Garcia, seule joueuse tricolore encore en lice, va tenter de se qualifier pour les demi-finales du tournoi. L'Écossais Andy Murray va également jouer pour une place en demie. Les matches de Djokovic et Nadal, reportés à cause de la pluie, sont aussi à suivre.

Ce mercredi sur les courts de Roland-Garros, la Française Caroline Garcia, dernière joueuse tricolore encore en lice dans le tournoi, joue son quart de finale face à la Tchèque Karolina Pliskova. En quart de finale hommes, l'Écossais Andy Murray a l'occasion de confirmer son renouveau face au Japonais Kei Nishikori. les matches de Novak Djokovic et Rafael Nadal, prévus mardi mais reportés en raison du mauvais temps, se joueront ce mercredi.

Caroline Garcia va tenter de hisser la France en demi-finales

Caroline Garcia affronte la N.3 mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova, en quarts de finale. Elle l'avait battu contre toute attente en finale de la Fed Cup en novembre à Strasbourg. Novice à ce niveau en Grand Chelem, la Lyonnaise de 23 ans ne partira pas favorite, mais son exploit devant les 5000 spectateurs du Rhénus peut l'aider. Le temps d'un weekend, Garcia s'était transcendée et rien ou presque ne lui avait résisté. "Karolina a un peu plus d'expérience que moi, et est tout en haut du classement depuis quelque temps maintenant. Je sais que c'est un match très important pour elle, mais le public est là pour m'aider, comme il l'a été lors de la Fed Cup, même si l'expérience est très différente", a expliqué Garcia lundi après sa victoire en huitièmes contre sa compatriote Alizé Cornet (6-2, 6-4). Jusqu'ici, elle n'a jamais croisé une seule des quarante meilleures joueuses mondiales. Mais son tournoi a été chargée d'émotions. Il y a notamment eu ce derby franco-français, face à Alizé Cornet, qui promettait d'être électrique après les polémiques liées à son absence en Fed Cup mais s'est déroulé sans incident.

La quatrième contre la sixième mondiale

Deux des candidates au titre, Simona Halep et Elina Svitolina, 4e et 6e mondiale, s'affrontent dès les quarts de finale. La Roumaine avait dominé la préparation (victoire à Madrid) jusqu'à la finale de Rome, où elle s'était inclinée à cause d'une blessure à une cheville contre... Svitolina. Mais depuis, c'est l'Ukrainienne qui souffre du dos.

Murray va tenter une quatrième demi-finale d'affilée

Andy Murray, Le N.1 mondial, était arrivé à Paris en pleine crise de confiance et peu de gens le voyaient capable de faire aussi bien que l'an passé, une finale contre Novak Djokovic. Mais l'Écossais, en quête de sa quatrième demi-finale d'affilée à Roland-Garros, a repris des couleurs au fil des tours. Il a déjà gagné autant de matches, quatre, que lors de ses trois derniers tournois de préparation. Contre Nishikori, 9e mondial, ce sera théoriquement plus complexe, même si le Japonais n'a pas été souverain jusque-là. Le bilan de leurs affrontements est très favorable à l'Écossais: 7 à 2. Mais le dernier duel en Grand Chelem avait tourné en faveur de Nishikori, en septembre à l'US Open. Les deux hommes ne se sont rencontrés qu'une fois sur terre battue, en 2015, à l'avantage de Murray.

Wawrinka favori face à Cilic

Dans l'autre quart de finale du haut du tableau, Stan Wawrinka mène aussi très largement contre Marin Cilic, 11 à 2 (4-0 sur l'ocre). Le dernier succès du Croate date de 2010, c'est-à-dire avant que le Suisse ne devienne un vainqueur de Grand Chelem.

Nadal et Djokovic avec un jour de retard

Les deux quarts de finale masculins initialement prévus mardi et reportés à cause de la pluie, Rafael Nadal contre Pablo Carreño et Novak Djokovic contre Dominic Thiem, auront également lieu ce mercredi.

Le programme de ce mercredi