Roland-Garros : Gasquet et Monfils s'affrontent pour une place en huitièmes ce samedi, Cornet et Garcia toujours en lice

Richard Gasquet et Gaël Monfils, les deux derniers rescapés français du tableau messieurs à Roland-Garros, s'affrontent pour une place en huitièmes de finale, samedi après un choc entre Andy Murray et Juan Martin Del Potro. Alizé Cornet et Caroline Garcia vont également tenter d'accéder à la deuxième semaine.

Un duel franco-français pour une place en huitièmes

Il y a encore quelques semaines, Richard Gasquet et Gaël Monfils étaient tous deux à l'infirmerie, et sont arrivés à Paris sans guère de repères. Mais en deux matches, ils ont retrouvé un niveau très intéressant qui donne plus de saveur à ce troisième tour, équilibré sur le papier. Monfils domine d'une courte tête (7-6) et a remporté le seul match sur terre battue contre son compatriote, en 2011 à Barcelone. En revanche, le dernier face-à-face a tourné à l'avantage de Gasquet, en février à Marseille (dur).

Cornet et Garcia vont tenter d'accéder aux huitièmes

Alizé Cornet et Caroline Garcia tenteront, elles, de rejoindre Kristina Mladenovic en deuxième semaine. La Niçoise Alizé Cornet ne sera pas favorite contre la Polonaise Agniezska Radwanska, qui l'a battue sept fois en huit matches dont une fois à Paris (2008, 3e tour). La Lyonnaise Caroline Garcia a, elle, hérité d'une adversaire plus abordable, la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, qu'elle avait dominée en 2014 à New Haven.

Le choc Murray-Del Potro

Murray et Del Potro s'offrent eux une "belle" après les Jeux de Rio et la Coupe Davis. Le Britannique avait battu l'Argentin en finale des JO. Mais Del Potro, loué pour son empathie avec le grand blessé Nicolas Almagro au tour précédent, avait pris sa revanche en demi-finale de sa quête vers le Saladier d'argent.

Le programme des principaux matches (à partir de 11h00):