Roland-Garros : la finale dames Halep-Ostapenko, avec un premier titre de Grand Chelem en jeu

La Roumaine Simona Halep affronte la Lettone Jelena Ostapenko, surprise du tournoi, en finale de Roland-Garros samedi (15h). La gagnante remportera son premier titre en Grand Chelem.

Une chose est sûre, la future gagnante de l'édition 2017 de Roland-Garros remportera samedi son premier titre en Grand Chelem.

Deuxième finale pour Halep, la surprise Ostapenko

Simona Halep s'est également qualifiée pour cette finale en s'imposant face à Kristina Pliskova en trois manches (6-4, 3-6, 6-3). La Roumaine est parvenue à répondre aux redoutables services de la Tchèque et retrouve ainsi une nouvelle fois la dernière marche des Internationaux de Paris. Il y a trois ans, Simona Halep s'était inclinée en finale face à Maria Sharapova et tentera donc samedi de remporter ce tournoi.

<div>C'est sans doute le plus beau cadeau qu'elle pouvait espérer. Le jour de son vingtième anniversaire, Jelena Ostapenko s'est qualifiée pour la finale après s'est être imposée en trois manches en demi-finale face à la Suissesse Timea Bacsinszky (7-6[4], 3-6, 6-3). À l'aide de ses nombreux coups gagnants, Ostepenko a fait craquer Bacsinszky.</div>

Cogneuse contre coureuse

Les deux demi-finales de jeudi présentaient une même opposition de style. Dans la première, c'est la cogneuse qui l'a emporté, dans l'autre la coureuse. Fidèle à sa méthode, Ostapenko a pris tous les risques avec ses frappes à plat, réussissant la plupart des coups gagnants (50 contre 22 à Bacsinszky) et commettant la majorité des fautes directes (45 à 19).

Dans le deuxième match, le nombre de fautes commises par Pliskova (45 aussi contre 14 à la Roumaine) a été rédhibitoire. A 25 ans, Halep a ramené beaucoup de balles et fait craquer la Tchèque, la privant du même coup de la première place mondiale dont elle aurait hérité en cas d'accession à la finale. Cette athlète de petite taille (1,67 m) au jeu défensif fondé sur de formidables jambes et parfaitement adapté à la terre battue, un peu à l'image d'une Arantxa Sanchez dans les années 1990, a dominé la préparation. Vainqueur à Madrid, elle a atteint la finale à Rome, où un problème à la cheville l'a empêchée de s'imposer contre l'Ukrainienne Elina Svitolina. Ne semblant plus souffrir de cette blessure, elle a passé facilement les tours à Paris jusqu'au choc avec Svitolina, 6e mondiale, en quart de finale, dont elle s'est sortie en sauvant une balle de match.