Roland-Garros - Hugo Gaston au 3e tour : "Il quittait la table pour regarder une VHS d'Agassi"

Avec un papa président du club de tennis de Fonsorbes, difficile de résister à l'appel des cours. Très vite, Hugo Gaston a eu une raquette dans les mains.

Carole Hayes : "A cinq ans, il me fait amortie et lob derrière"

Nous sommes en 2005. Hugo a cinq ans, Carole Hayes alors professeure de tennis à Fonsorbes voit débarquer ce bonhomme : "Je l'entraînais avec un autre petit qui avait un an de plus que lui, né en 1999. Je les fais venir au filet et je leur dis faites courir votre adversaire et marquez le point. Hugo sert et il fait une amortie et derrière un lob. Je me dis mais il n'a pas fait exprès. Je l'appelle, je lui demande de faire la même chose dans la diagonale de gauche. Il dit d'accord et refait pareil. Là je me suis dit ce gosse il a un truc. Je n'avais jamais vu ça. C'était fantastique."

Il a usé les VHS à la maison

Carole Hayes se souvient d'un enfant passionné de tennis. La preuve quand elle allait chez les parents : "Quand j'étais invitée chez les Gaston à manger, _Hugo quittait la table pour aller mettre une cassette d'Andre Agassi à Roland-Garros_. A chaque fois il la mettait, il connaissait les points par cœur. Il me disait là il va monter au filet, là faire un passing court-croisé. Non seulement il a une main mais il est passionné."

Désormais professeure de tennis à Narbonne, Carole se dit "très fière. Je vous parle j'ai la chair de poule. J'en ai une boule dans la gorge. Je suis heureuse pour lui. Je suis toujours en contact avec lui, il m'envoie des petits cœurs. J'aimerais qu'il aille au bout de son rêve. C'est fabuleux. Si moi j'ai pu lui donner quelque chose au départ... Il me faisait des amorties dans les carrés et là il affronte Wawrinka ! Vous ne pouvez pas imaginer la fierté que c'est pour moi."

Hugo Gaston est très vite repéré, recruté par les cadres techniques de Haute-Garonne et notamment Marc Barbier, qui est depuis le coach de Hugo Gaston. Le tennisman rejoint alors Blagnac, puis file au Pôle France de Poitiers pendant deux ans et à l'INSEP pendant deux autres années avant de revenir en Haute-Garonne. Hugo Gaston participe à sa deuxième année sur le circuit professionnel, pour le plus grand bonheur de son papa Thierry, président du Tennis Club de Fonsorbes depuis près de vingt ans : "C'est un premier pas. Petit à petit, il évolue. Il ne brûle pas les étapes."