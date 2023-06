VIDÉOS - Roland-Garros : Iga Swiatek remporte le tournoi pour la troisième fois en battant Karolina Muchova

Et de 3 pour Iga Swiatek ! La Polonaise a remporté ce vendredi son troisième Roland-Garros face à la Tchèque Karolina Muchova , 6-2, 5-7, 6-4. À 22 ans, Swiatek, N°1 mondiale, compte désormais quatre titres du Grand Chelem à son actif : trois Roland-Garros et un US Open. Mais le match n'a pas été de tout repos pour Iga Swiatek, Muchova lui a même fait perdre son premier et seul set de la compétition.

En dehors de ce set perdu, le parcours sur terre battue cette année a été plus que parfait pour la Polonaise. Elle a dominé l'Espagnole Cristiana Busca au premier tour, puis l'Américaine Claire Liu et la Chinoise Xinyu Wang avant de se qualifier pour les quarts grâce à l'abandon de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko. Iga Swiatek est ensuite venue à bout de Coco Gauff, finaliste contre Swiatek l'an dernier, en deux sets. Avant s'accéder à la finale, la Polonaise s'est défaite de la Brésilienne Beatriz Haddad Maria.

Iga Swiatek fête la victoire avec ses proches dans les tribunes © AFP - Thomas SAMSON

Swiatek va consolider ce lundi sa place de N.1 mondiale, qu'elle occupera pour la 63e semaine d'affilée. Elle avait accédé au sommet de la hiérarchie féminine le 4 avril 2022 après le départ à la retraite d'Ashleigh Barty. La Polonaise devient par ailleurs la plus jeune joueuse depuis Monica Seles (1990, 1991, 1992) à conserver son titre à Roland-Garros. Elle est également la troisième joueuse de l'ère Open (1968) à remporter ses quatre premières finales de Grand Chelem, après Monica Seles et Naomi Osaka. Seule Serena Williams était plus jeune lorsqu'elle a remporté son quatrième Majeur, à l'US Open 2002.

Un match disputé

Après un tournoi tranquille, Iga Swiatek a donc trouvé une très forte résistance en finale, face à une joueuse atypique qui a bien failli la faire dérailler. Dans le premier set, la Polonaise s'est rapidement détachée 3-0 et l'a facilement remporté 6-2. Dans le deuxième set, alors que le public a pris fait et cause pour Muchova, tout a commencé exactement comme dans le premier, Swiatek se détachant 3-0. Mais cette fois, la Tchèque est parvenue à déstabiliser son adversaire. Après avoir égalisé à 3-3, elle a raté une première opportunité de conclure sur son service à 5-4 avant d'y parvenir finalement, toujours sur sa mise en jeu, à 6-5.

Sur sa lancée, Muchova a remporté les deux premiers jeux du set décisif sans laisser le moindre point à Swiatek. Mais cette dernière est restée dans le match et est revenue à 2-2. A 5-4, la N.1 mondiale a obligé Muchova à servir pour rester dans le match, la Tchèque s'inclinant alors sur une double faute.

La coupe remise par Chris Evert

Iga Swiatek a reçu la coupe Suzanne-Lenglen des mains d'une légende du tennis féminin : Chris Evert. L'Américaine détient le record de sept titres en simple dames (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 et 1986) sur la terre battue parisienne. Après la chute du couvercle de la coupe, Iga Swiatek a finalement pu soulever le trophée sous les applaudissements du court Philippe-Chatrier. L'hymne polonais a ensuite retenti.

Gilles Moretton, président de la Fédération française de tennis, Iga Swiatek, Chris Evert et Karolina Muchova © AFP - THOMAS SAMSON

Yannick Noah, qui reste à ce jour le dernier vainqueur français (homme) d'un tournoi du Grand Chelem en simple, à Roland-Garros en 1983, remettra la coupe des Mousquetaires ce dimanche à l'issue de la finale qui opposera Novak Djokovic, en quête d'un 23e titre record du Grand Chelem, à Casper Ruud .

Première grande finale pour Muchova

Muchova jouait, elle, à 26 ans sa première finale dans un tournoi majeur. La Tchèque était l'invitée surprise de cette finale de Roland-Garros après des mois à lutter contre des ennuis de santé et des blessures (dos, abdominaux, cheville). Elle avait plongé au classement pour atteindre le 235e rang en août dernier, au moment où Swiatek était au sommet de sa domination.

En 2019 à Prague (République Tchèque), Muchova qui avait bénéficié d'une invitation, s'était imposée en trois sets au premier tour face à la Polonaise Switaek qui était passée par les qualifications.

Karolina Muchova en larmes, réconfortée par Chris Evert © AFP - Thomas SAMSON

Le tableau dames

