Roland-Garros : "Je ne peux pas continuer à jouer en tournoi avec un pied endormi" explique Rafael Nadal

Rafael Nadal a reconnu dimanche après son 14e titre à Roland-Garros qu'il ne pouvait pas continuer de jouer avec la douleur qu'il a au pied et qu'il n'avait pas l'intention d'essayer de le faire si aucune solution pérenne n'est trouvée. Il a évoqué une possible opération et affirme rester "positif".

"Comme je l'ai déjà dit, dans les circonstances actuelles, je ne peux pas et je ne veux pas continuer de jouer", a déclaré le champion espagnol Rafael Nadal, lors d'une conférence de presse après son 14e titre à Roland-Garros ce dimanche, alors qu'il souffre de douleurs au pied gauche. Il a expliqué avoir subi durant le tournoi des injectionspour endormir ses nerfs douloureux.

Des injections pour réduire la douleur

"Je ne peux pas continuer à jouer en tournoi avec un pied endormi. Donc, maintenant il va falloir y retourner", a affirmé le tennisman. Il a évoqué son pied gauche qui le fait souffrir depuis 2005 et davantage encore depuis trois semaines. La douleur s'est réveillée au Master 1000 de Rome. Rafael Nadal avoue avoir joué dans des conditions extrêmes ce Roland-Garros 2022 : "Par respect pour mes adversaires, je ne veux pas dire très clairement ce qui s'est passé. Mais j'ai pu jouer pendant ces deux semaines grâce à une injection au niveau des nerfs pour endormir le pied. Je n'avais plus aucune sensation au niveau du pied parce que mon docteur a pu mettre un anesthésiant au niveau des nerfs. Cela supprime toutes les sensations au niveau de mon pied", a-t-il expliqué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une opération envisagée

Une solution d'appoint selon lui car "dans le même temps c’est un plus grand risque de se fouler la cheville puisqu’on a moins de sensation". Rafael Nadal fera un point avec ses médecins. "On a beaucoup évoqué plusieurs possibilités", a-t-il indiqué. L'Espagnol envisage une opération, pas dans l'immédiat. "Je vais me poser la question de savoir si je suis prêt à faire une opération chirurgicale majeure sans être certain que je pourrai être à nouveau compétitif", a-t-il confié avant d'ajouter : "On va procéder pas après pas". Si pour l'instant il n'a pas l'intention de prendre sa retraite,Rafael Nadal espère toujours jouer Wimbledon si son état de santé le permet, et affirmé être "toujours positif".