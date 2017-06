Roland-Garros : Kristina Mladenovic file en quarts de finale après sa victoire contre Garbine Muguruza

A Roland-Garros, Kristina Mladenovic a dominé la tenante du titre, Garbine Muguruza, dimanche 4 juin. La Nordiste atteint les quarts de finale du tournoi pour la première fois de sa carrière.

Kristina Mladenovic a éliminé la tenante du titre Garbine Muguruza, cinquième mondiale, dimanche en huitièmes de finale de Roland-Garros (6-1, 3-6, 6-3). A 24 ans, la Nordiste, 14e mondiale, réalise la plus belle saison de sa carrière.

Oh la perf ! @KikiMladenovic fait chuter la reine 2016, @GarbiMuguruza, 6/1 3/6 6/3. Elle accède aux quarts de finale de @rolandgarros ! 💙🇫🇷 pic.twitter.com/TDFsByTo8r — FFT (@FFTennis) June 4, 2017

Soutien sans faille du public

Au cours de ce match d'un peu moins de deux heures, la Nordiste a été portée par le public du cours Suzanne Lenglen. Des chants et des "Ola" se sont élevés avant même sa victoire. A l'issue du match, elle a remercié ses supporters: "Vous me faites pleurer", a-t-elle avoué sous le coup de l'émotion, avant d'ajouter: "Tout n'est pas parfait, il y a des petits soucis. Je me bats comme je peux, mais c'est grâce à vous que je vais chercher chaque petit point".

Kristina Mladenovic devra encore travailler sur son service notamment. La Française tournait déjà à huit doubles fautes par match sur ses trois premiers tours, et elle a doublé le volume dimanche (16). Il lui faudra sans doute plus de précision face à Timea Bacsinszky, sa prochaine adversaire.