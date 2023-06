Roland Garros : la belle quinzaine d'un jeune arbitre belfortain

En ce jour de finale messieurs de Roland Garros, un jeune Belfortain boucle lui aussi une quinzaine Porte d'Auteuil en apothéose. Léonard Bodin, a officié comme juge de ligne et juge de chaise sur les courts de la plus célèbre des terres battues, et ce pour la 2ème année d'affilée. A 19 ans seulement, ce passionné de tennis veut poursuivre dans cette voie et rêve de JO à Paris en 2024

Sans pression, tout en concentration

Léonard Bodin, également joueur, classé 5/6 à l'ASM Belfort, vient d'obtenir son "badge blanc", le premier grade pour avoir le droit d'arbitrer des tournois internationaux. Depuis cinq ans environ, il s'est lancé dans cette voie pour rester au coeur de sa passion du jeu et voyager. Pour son 2ème Roland Garros consécutif, l'étudiant en STAPS (à distance parce qu'il passe le plus clair de son temps sur les tournois) a été, cette année, juge de chaise chez les juniors et de ligne dans le tableau masculin et féminin. En toute décontraction "On prend les émotions entre les points, ou à l'entrée des joueurs sur le court, mais au final, quand on sait que la balle va arriver, on fait le même travail que pour un match avec le 500ème mondial sur un "petit" tournoi." Mais arbitrer Porte d'Auteuil procure des émotions uniques "On a l'impression sur certains matchs avec les Français d'être dans un stade de foot, il y a des fois La Marseillaise entre chaque point, c'est vraiment spécial".

Alcaraz, Djokovic, Ruud

Sauf que Léonard Bodin a été juge de ligne de quelques stars : Alcaraz et Djokovic l'an passé sur le central, Ruud cette année également. Mais là encore sans aucune pression visiblement "Il y a une référence de l'arbitrage à Roland Garros, les joueurs, même les meilleurs qui sont concentrés sur leur travail de joueur et nous sur ce lui d'arbitre. On se sublime c'est vrai quand c'est eux, mais globalement on fait bon ménage." Jamais aucun accrochage avec un joueur insiste Léonard Bodin, et aucune grosse erreur de jugement non plus à ce jour. Même si être juge de ligne se joue quelque fois à vraiment pas grand-chose "Parfois on se dit qu'on a eu un petit peu de chance avec une balle qu'on a jugée, et la décision qu'on a prise, parce que ça se joue à quelques millimètres parfois."

Un Grand Chelem mais les JO avant

Etudiant en STAPS, Léonard Bodin espère arbitrer un jour une finale à Roland Garros mais son premier rêve est d'être juge de ligne aux JO de Paris à l'été 2024.