Roland Garros : la Française Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos remportent la finale du double

Et de deux pour la paire franco-hongroise Mladenovic-Babos. Kristina Mladenovic et Timea Babos, tenantes du titre, ont remporté ce dimanche la finale du double dames à Roland-Garros. Elles ont battu la paire américano-chilienne Desirae Krawczyk-Alexa Guarachi 6-4, 7-5.

Kristina Mladenovic et Timea Babos ont désormais à leur palmarès quatre titres du Grand Chelem ensemble : Roland-Garros 2019 et 2020, ainsi que deux Opens d'Australie, en 2018 et 2020. Elles ont également gagné deux Masters (2018 et 2019). Mladenovic avait déjà remporté Roland-Garros en 2016, associée à sa compatriote Caroline Garcia.

Ce dimanche, la finale messieurs verra s'affronter Novak Djokovic et Rafael Nadal à 15 heures sur le court Philippe-Chatrier. Samedi, la jeune Polonaise Iga Swiatek (54e) a remporté sa première finale de Roland Garros en battant l'Américaine Sofia Kenin (6e).