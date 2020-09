Roland-Garros : la jauge ramenée à 5.000 spectateurs par jour

Reporté en septembre et octobre en raison de l'épidémie de Covid-19, le tournoi de Roland-Garros accueillera finalement un maximum de 5.000 spectateurs par jour, au lieu des 11.500 annoncés il y a dix jours seulement par les organisateurs. Ces derniers, qui espéraient pouvoir recevoir jusqu'à environ 20.000 spectateurs par jour, soit "de 50 à 60% de sa jauge habituelle" en juillet, ont dû revenir sur leur décision devant la dégradation de la situation sanitaire en France.

Il y a dix jours, la Fédération française de tennis (FFT) qui organise le tournoi avait présenté une option intermédiaire qui reposait sur le découpage en trois secteurs "indépendants et autonomes" de son stade autour de ses trois courts principaux, Philippe-Chatrier (5.000 spectateurs), Suzanne-Lenglen (5.000) et Simonne-Mathieu (1.500). Mais à dix jours du coup d'envoi (27 septembre-11 octobre), et à quatre seulement du début des qualifications, Roland-Garros a une nouvelle fois été rattrapé par la réalité du Covid-19.

Au total, en quinze jours de compétition, ce sont seulement 75.000 spectateurs qui pourront assister au tournoi. Très loin des près de 520.000 accueillis en 2019 tout au long de la quinzaine parisienne. Interrogée par l'AFP, la Fédération française de tennis (FFT) a refusé de commenter sa décision.