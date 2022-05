Roland-Garros : la joueuse Diane Parry, fierté du tennis club de Boulogne-Billancourt

Après avoir éliminé la numéro deux mondiale au premier tour de Roland Garros, la joueuse française Diane Parry (97e), 19 ans, affronte mercredi 25 mai la colombienne Camila Osorio (66e). Licenciée au Tennis club de Boulogne-Billancourt depuis ses 5 ans, Diane Parry vit pour l'instant un rêve éveillé. Le TCBB son club est accolé à Roland Garros. Depuis toute petite, elle passe devant et rêve du tournoi du Grand Chelem.

Aujourd'hui dans les gradins, l'ensemble du club du TCBB sera là pour encourager sa joueuse phare. Pierre Joliot est le président de ce club qui est le 2ᵉ de France en termes de licenciés (4200) et pour lui Diane Parry est une vraie fierté. "C'est une fille discrète, intelligente et super humble, son début de parcours est fantastique. Ça rend tout le monde heureux au club, car elle est formée à Boulogne. C'est quand même extraordinaire pour toutes les jeunes filles du club".

Roland-Garros, un grand Chelem qu'elle joue à domicile

Pour Pierre Joliot, la proximité du club par rapport à Roland Garros est aussi un vrai atout pour sa joueuse lors de ce 2eme tour. " Notre club, on traverse la rue, on est à Roland Garros donc c'est vrai qu'elle joue comme à domicile. C'est un vrai avantage. Elle sait qu'elle reste sur un exploit et elle ne veut pas s'enflammer. Camila Osorio, une très bonne joueuse de terre battue. Mais au club, on espère vraiment qu'elle va enchaîner."

On ne veut pas attirer plus de monde"

La bonne performance de la joueuse parisienne, est aussi une bonne vitrine pour le club du Tennis Club de Boulogne Billancourt, même s'il n'en a pas vraiment besoin. " On a déjà une liste d'attente de 1000 jeunes qui veulent jouer au tennis au club. Dans l'ouest parisien, le tennis, c'est le sport numéro 1. On est déjà 4200 donc on ne peut pas accueillir plus de monde".

Le match entre Diane Parry et Camila Osorio est prévu à 16h15 sur le court Simonne-Mathieu.

Quasi-inconnue du grand public, la joueuse de Boulogne-Billancourt Diane Parry, s'est offerte au premier tour la numéro 2 mondiale Barbora Krejcikova.