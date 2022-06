Roland-Garros : la Nordiste Kristina Mladenovic en finale du double dames

La Nordiste Kristina Mladenovic et la Lyonnaise Caroline Garcia, qui ont reformé leur paire en début d'année, se sont qualifiées, ce vendredi, en finale du tournoi en double de Roland-Garros. Elles ont renversé la paire composée de la Lettone Jelena Ostapenko associée à l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok, 2-6, 6-4, 6-2 après plus de deux heures d'interruption en raison de la pluie. Les Françaises affronteront dimanche les Américaines Jessica Pegula et Coco Gauff, également finaliste du tournoi en simple.

Mladenovic vise un 5e titre du Grand chelem

"On n'a pas eu beaucoup de temps de jeu en double que ce soit ensemble ou séparément depuis bien longtemps, c'était le gros challenge", a décrit Kristina Mladenovic à propos de leur entrée dans le tournoi. Ce qui était positif, c'était tout de suite notre communication, la cohésion."

Elles retrouvent la finale du Grand Chelem parisien pour la première fois depuis 2016, année de leur titre. Les deux joueuses tricolores, qui n'avaient plus joué en double ensemble sur le circuit WTA depuis 2017, ont reformé leur paire victorieuse de la Fed Cup 2019, en début d'année. Sans Caroline Garcia, Kristina Mladenovic a conquis quatre titres du Grand Chelem en double, dont deux à Roland-Garros (2019 et 2020), en faisant équipe avec la Hongroise Timea Babos.