Roland-Garros : "Le central, c'est la continuité de son projet depuis tout petit", dit le papa d'Hugo Gaston

Il fait la fierté des Toulousains et de tous les amateurs de tennis français. Hugo Gaston affronte ce dimanche sur le central couvert de Roland-Garros Dominic Thiem, l'un des meilleurs joueurs du monde. Le jeune Fonsorbais, 239e mondial, a battu vendredi Stan Wawrinka en cinq sets. Son papa, le président du club de tennis de Fonsorbes a rejoint son fils cette semaine à Roland Garros pour le supporter.

Thierry Gaston, votre fils joue dimanche sur le central, face au n° 3 mondial. Tout ça à seulement 20 ans. Ça vous fait quoi ?

"Ses deux, trois premiers matchs se sont super bien passés. Maintenant c'est le central, c'est ce que désirent tous les joueurs de tennis et c'est la continuité logique de son projet depuis tout petit. Vendredi, c'était face à Wawrinka qui a déjà gagné à Roland. Maintenant, c'est Thiem et Hugo va se donner à fond comme tous les autres matchs avec toutes ses armes. Il a fait une superbe préparation pour être prêt pour ce Roland. Il sait que c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater. Il n'y en aura peut-être pas d'autre."

Les projecteurs sont braqués sur Hugo. Comment allez-vous vivre dans la famille le changement de statut du fiston?

" On est déjà un peu habitué. Depuis tout jeune, il gagne des gros trophées et on s'attendait à ce que Roland-Garros arrive un jour. Nous sommes tous prêts dans la famille à affronter ce nouveau challenge. En tant que junior, il a déjà fait l'objet de plusieurs reportages. Ça a été progressif et Hugo s'en sort très bien pour le moment."

Vous êtes à Roland-Garros, avec Hugo. Vous arrivez à le soutenir malgré le contexte sanitaire?

"On est arrivé jeudi soir. Nous pouvons soutenir notre fils au maximum. On a des places dans l'enceinte du stade. On est un peu à l'écart car il y a une bulle à respecter mais on le voit bien, sa famille est là, ses amis aussi. À la fin du match vendredi, il nous a tout de suite regardé... Et dimanche on sera à fond pour que tout se passe bien!"