Roland-Garros : le Montbrisonnais Hugo Grenier obtient une wild-card !

Il en rêvait et c'est désormais chose faite ! Pour la première fois de sa carrière, Hugo Grenier fera partie du tableau final de Roland-Garros, qui démarre le 28 mai prochain. Le tennisman originaire de Montbrison obtient ce lundi l'une des six wild-card (invitations) du tableau masculin attribuées par la direction du tournoi et la Fédération Française de Tennis, en compagnie de Benoit Paire, Arthur Cazaux, Arthur Fils, Hugo Gaston et Giovanni Mpetshi-Perricard.

Cette invitation, Hugo Grenier l'obtient grâce à ses résultats remarqués lors des dernières semaines, notamment ses deux premiers succès en Masters 1000 du côté de Madrid, face à Schwartzman et Korda.

Apparu dans le Top100 mondial en fin d'année dernière, Hugo Grenier est aujourd'hui 121e à l'ATP, le 14e meilleur joueur français.