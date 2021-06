Roland-Garros : le programme de la onzième journée

Deuxième partie des quarts de finale du tournoi de Roland-Garros ce mercredi 9 juin. Au programme, la tenante du titre Iga Swiatek, la star Rafael Nadal et le choc entre le numéro 1 mondial Novak Djokovic et le numéro 9 Matteo Berrettini

Les quarts de finale de Roland-Garros se poursuivent ce mercredi 9 juin et seront marqués par l'arrivée du public pour les sessions nocturnes. Elles se jouaient jusqu'à présent à huis clos en raison du couvre-feu mais ce dernier est décalé à 23 heures. C'est le numéro 1 mondial Novak Djokovic et le numéro 9 Matteo Berrettini qui en auront les honneurs lors d'un match prévu sur le Central à partir de 20 heures. Il s'agira d'ailleurs de la dixième et dernière session nocturne de l'édition 2021.

Avant cela, la onzième journée du tournoi débutera par les deux derniers quarts de finale du tableau féminin Gauff-Krejcikova puis Sakkari-Swiatek. Suivra le quart Nadal-Schwartzman. Un duel entre deux hommes qui n'ont pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi.

Le programme des principaux matches de ce mercredi

Court Philippe-Chatrier (début à 11 heures)