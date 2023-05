Roland-Garros : Djokovic, Alcaraz... le programme de la 2e journée, ce lundi

Sur les cours en terre battue de la porte d'Auteuil, ce lundi, les gros bonnets taperont leurs premiers coups de raquette : Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, les deux grands favoris du tournoi de Roland-Garros, feront leur entrée en lice. Chez les Français, à suivre ce lundi, Benoît Paire, Alexandre Müller, Luca Van Assche et la sensation du moment Arthur Fils, 18 ans, qui vient tout juste de remporter son premier titre sur le grand circuit, samedi dernier à Lyon.

Duel à distance

Novak Djokovic affrontera l'Américain Aleksandar Kovacevic, 114e mondial, sur le court Philippe-Chatrier. Dans le même tableau, le tout jeune numéro 1 mondial Carlos Alcaraz sera opposé à l'Italien Flavio Cobolli (159e) sur le cours Suzanne-Lenglen. Deux adversaires qui ne devraient pas leur poser trop de difficultés. Alcaraz, le nouveau visage gagnant du tennis espagnol, et Djokovic, en quête d'un 23e trophée record en Grand Chelem, sont les deux prétendants les plus sérieux à la victoire et devraient, si la logique est respectée, s'affronter en demi-finale.

D'autres têtes de série feront leur entrée : le Canadien Félix Auger-Aliassime (10e) opposé à l'Italien Fabio Fognini (130e). Le Suisse Stanislas Wawrinka, vainqueur de l'édition 2015, actuel 89e mondial, devra se défaire de l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas (67e). À suivre également, l'entrée en lice de l'Autrichien Dominic Thiem (92e) contre l'Argentin Pedro Cachín (64e).

Arthur Fils, le jeune Français à suivre

Arthur Fils, 112e joueur mondial, a remporté samedi dernier le tournoi de tennis ATP 250 de Lyon face à l'Argentin Francisco Cerundolo (N.28), 6-3, 7-5, son premier titre sur le grand circuit. À 18 ans, il était le plus jeune joueur du tableau pour lequel il avait bénéficié d'une invitation et va grâce à cette victoire se hisser aux portes du top 60 mondial.

Bénéficiaire également d'une invitation pour les Internationaux de France, il affrontera ce lundi, pour le premier match de sa carrière en Grand Chelem, l'Espagnol Alejandro Davidovich (29e). "Un bon premier tour à jouer contre un très bon joueur. Je vais voir ce que ça donne et j'espère que ce sera sur un grand court avec beaucoup de public. Je veux profiter", a-t-il déclaré.

Parmi les autres Français à suivre ce lundi, l'entrée en lice de Benoit Paire (invité), face au Britannique Cameron Norrie, 14e mondial, et celle de Luca Van Assche (82e), contre l'Italien Marco Cecchinato (72e). La tâche sera ardue pour Alexandre Müller. Le natif de Poissy, 101e mondial, sera opposé au 8e du classement ATP, l'Italien Jannik Sinner, sur le central.

Chez les dames, la numéro 1 française Caroline Garcia (5e au classement WTA) fera son entrée sur le Central contre la Chinoise Wang Xiyu (64e). Kristina Mladenovic (166e), invitée cette année, sera opposé à l'Américaine

Kayla Day (138e).

Les principaux matchs de ce lundi :