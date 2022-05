Roland Garros : le tennis toulousain à l'honneur cette année avec Hugo Gaston et Benjamin Bonzi

Après les qualifications cette semaine porte d'Auteuil, Roland Garros démarre officiellement dimanche. Cette année, le tennis toulousain pourra compter sur deux représentants de choix lors du Grand chelem parisien avec Hugo Gaston 68e mondial et Benjamin Bonzi 53e. Arthur Cazaux 320e a été éliminé en début de semaine lors des qualifications. Les trois joueurs sont licenciés au Stade Toulousain tennis club. Hugo Gaston, (21 ans) qui avait atteint les 8e de finale il y a deux ans, éliminé en cinq sets par l'Autrichien Dominic Thiem, est de Fonsorbes. Benjamin Bonzi (25 ans) de Nîmes mais licencié à Toulouse depuis près de dix ans. Quant au Montpelliérain Arthur Cazaux (19 ans), il a rejoint le Stade Toulousain il y a deux ans.

Marc Tiersionner est le président du Stade Toulousain tennis club depuis cinq ans. Le club compte aujourd'hui 1.300 adhérents. Il espère que ses deux Toulousains iront loin à Roland Garros. Ce qui permet de faire connaître le club. "On est les voisins. Beaucoup de gens vont au rugby et ne savent pas ou est le tennis. C'est un club qui avait besoin un peu de se faire connaître dans le tissu économique social toulousain. Il est clair que des joueurs de ce niveau là, ça y participe. C'est quelque chose qui permet de faire connaître notre club, notre politique sportive, notre politique de soutien pour les joueurs de haut niveau, nos différents types d'engagement. Après, si les joueurs percent à ce niveau là, nous n'avons pas de structure pour les accompagner. On aspire à suivre les l'évolution de nos joueurs. Et donc on souhaite réellement pouvoir les aider et accompagner des joueurs qui rentrent dans le top 100."

Objectif 3e tour selon notre consultant Paul-Henri Mathieu

Les deux joueurs licenciés au Stade Toulousain tennis club sont d'autant plus attendus cette année puisque le numéro un français Gaël Monfils a déclaré forfait et que la génération dorée du tennis tricolore s'apprête à quitter le court. Jo-Wilfried Tsonga va jouer son dernier tournoi à Paris. Benjamin Bonzi et Hugo Gaston seront donc les deux Français les mieux classés derrière le Messin Ugo Humbert (45e). La pression sera donc sur eux. Mais il faut être patient pour le consultant tennis de Radio France, Paul-Henri Mathieu. "On parle souvent de creux générationnel. Ils y sont pour rien. Il faut être patient parce que ça prend du temps. Ils sont arrivés un petit peu plus tard sur le circuit. Ils ont des résultats de plus en plus réguliers. Ces deux joueurs ont vraiment une marge de progression intéressante. Il y a d'autres étapes à franchir. Etre en deuxième semaine serait une belle surprise. Mais déjà, si les deux joueurs arrivent à se hisser au troisième tour, ce serait une bonne performance. Parce que ceux qui arrivent en général au troisième tour, ce sont les têtes de série."

Début de réponse ce jeudi soir déjà avec le tirage au sort du tableau principal du tournoi qui aura lieu à 19 heures. En début de semaine, Hugo Gaston a été éliminé au 1er tour du tournoi ATP 250 de Lyon par Manuel Guinard 158e mondial en trois sets : 4-6, 7-6, 2-6. Benjamin Bonzi, lui, reste sur un succès plus modeste au tournoi Challenger d'Aix-en-Provence la semaine dernière ou il a battu en finale le Français Grégoire Barrère en deux sets, 6-2 6-4.