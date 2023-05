Roland-Garros : les Français en lice, les favoris... trois infos à connaître pour le début du tournoi

Premiers coups de raquette à Roland-Garros. Les qualifications ont commencé ce lundi sur la terre battue de la porte d'Auteuil. Elles dureront jusqu'à vendredi, avant le 1er tour dimanche. Le tournoi de tennis se terminera le 11 juin. Voici les trois infos à connaître pour cette édition 2023.

Rafael Nadal forfait

C'est l'information à retenir de cette édition : à quelques jours du début du tournoi parisien, qu'il a remporté 14 fois, Rafael Nadal a annoncé son forfait . Depuis son premier sacre sur la terre battue parisienne en 2005, à tout juste 19 ans, l'Espagnol n'avait jamais fait faux bond Porte d'Auteuil.

Rafael Nadal, qui fêtera ses 37 ans au beau milieu de Roland-Garros, le 3 juin, n'est plus apparu en compétition depuis quatre mois, à cause d'une lésion musculaire à la hanche gauche, contractée au deuxième tour de l'Open d'Australie le 18 janvier. Évaluée dans un premier temps entre six et huit semaines, son absence n'a fait que s'étirer depuis, mais Rafael Nadal a assuré vouloir revenir sur les courts avant sa retraite, pour une ultime saison en 2024.

Chez les femmes, la Polonaise Iga Swiatek, grande favorite de Roland-Garros qu'elle a remporté deux fois, est incertaine après une blessure à la cuisse droite lors du quart de finale du tournoi de Rome. La N.1 mondiale a indiqué "réserver mon vol pour Paris" tout en "croisant les doigts" après quelques jours de repos.

Un tournoi particulièrement ouvert

L'absence de Rafael Nadal "ouvre des possibilités" aux autres, note le Russe Daniil Medvedev, qui a remporté dimanche son 20e titre - mais le tout premier de sa carrière sur terre battue - en finale du Masters 1000 de Rome, en donnant une leçon au Danois Holger Rune (7-5, 7-5). Il est devenu du même coup N.2 mondial, derrière l'Espagnol Carlos Alcaraz.

Novak Djokovic, vainqueur de l'édition 2021, se présentera à Paris avec un bilan mitigé de cinq victoires pour trois défaites en trois tournois sur terre battue cette saison. Éliminé par Holger Rune en quarts de finale à Rome la semaine dernière, le Serbe est repoussé à la troisième place du classement mondial. Djokovic, titré six fois à Rome, n'avait pas perdu au stade des quarts de finale dans la capitale italienne depuis dix ans.

"Je continue à penser que Novak est le favori (à Roland-Garros)", a toutefois estimé Holger Rune après sa défaite à Rome. "Il est celui qui a gagné le plus de Grands Chelems dans ceux qui joueront. Ensuite, il y a Alcaraz, il y a Medvedev, il y a beaucoup de joueurs". Lui-même se dit "aussi bien préparé que possible" pour le tournoi parisien, son "objectif principal de la saison sur terre".

Parmi les prétendants à la coupe des Mousquetaires, le finaliste 2022, le Norvégien Casper Ruud, 4e au classement ATP malgré un début de saison difficile. Ou encore le Grec Stéfanos Tsitsipás, 5e au classement ATP, finaliste 2021 et battu en 2022 en quart de finale par... Holger Rune.

Si leurs ambitions Porte d'Auteuil resteront limitées, 11 Français figurent toujours parmi les 100 premiers mondiaux, à commencer par Ugo Humbert, 38e au classement ATP, qui a remporté samedi le tournoi challenger 175 de Bordeaux-Primrose, sur terre battue, avec des victoires marquantes sur le Suisse Stan Wawrinka en quart de finale puis sur Richard Gasquet en demie.

Les Français en lice

Au total, 13 Français et 3 Françaises sont directement qualifiés pour le tournoi parisien. Chez les dames, Caroline Garcia, 5e du classement WTA, fera figure de favorite française. Viennent ensuite Alizé Cornet et Océane Dodin. Chez les messieurs, outre Ugo Humbert, Richard Gasquet, Gaël Monfils, Jérémy Chardy, Adrian Mannarino, Grégoire Barrère, Corentin Moutet, Benjamin Bonzi, Constant Lestienne, Arthur Rinderknech, Luca Van Assche, Quentin Halys et Alexandre Müller ont obtenu leur place dans les tableaux principaux.

En plus de ces "entrants directs", 29 joueurs tricolores - 15 Français et 14 Françaises - sont sur la ligne de départ des qualifications cette semaine, parmi 128 hommes et autant de femmes. À la fin de la semaine, seuls 16 joueurs et 16 joueuses pourront accéder au premier tour. En 2022, un seul joueur français était parvenu à se qualifier pour le 1er tour : Geoffrey Blancaneaux, alors 190e joueur au classement ATP.

Toutefois, parmi les éliminés des qualifications, certains joueurs pourront être repêchés par les organisateurs de Roland-Garros. Ce sont les fameux "lucky losers" (perdants chanceux, ndlr) qui pourront jouer en cas de forfait.

À ces 45 Français (16 entrants directs et 29 en qualifications), il faut aussi ajouter les invitations (wild-cards) attribuées à 12 autres tricolores : Benoît Paire, Hugo Gaston, Arthur Cazaux, Arthur Fils, Hugo Grenier et Giovanni Mpetshi-Perricard chez les hommes, Clara Burel, Séléna Janicijevic, Léolia Jeanjean, Kristina Mladenovic, Diane Parry et Jessika Ponchet chez les dames. Ces invitations leur permettent d'accéder directement au tableau final du Grand Chelem parisien, sans passer par la case qualifications.