Roland-Garros : les résultats de ce samedi 1er juin

Premiers échanges sur la terre battue de Roland-Garros ce samedi 1er juin 2019 où l'on attend notamment Novak Djokovic et un duel franco-français entre Gaël Monfils et Antoine Hoang. Chez les dames, la N.1 mondiale Naomi Osaka et l'Américaine Serena Williams sont à l'affiche.

Porte d'Auteuil, Paris, France

Vous trouverez dans cet article le détail des résultats de la septième journée du tournoi de tennis de Roland-Garros, match par match. On attend plus particulièrement le N.1 mondial Novak Djokovic et le duel franco-français entre Gaël Monfils et Antoine Hoang. Chez les dames, on suit la N.1 mondiale Naomi Osaka et l'Américaine Serena Williams.

à lire aussi Roland-Garros : découvrez le tableau complet

Match éclair

Le premier match de ce samedi a été rapide à Roland-Garros. La Roumaine Simona Halep a battu en moins d'une heure l'Ukrainienne Lesia Tsurenko sur le court Philippe-Chatrier.

Un Grec en 8e de finale (jamais vu depuis 1936)

Stefanos Tsitsipas, 6e mondial et tombeur de Rafael Nadal à Madrid, est le premier Grec qualifié pour les 8es de finale de Roland-Garros depuis 1936. Il a battu ce samedi matin le Serbe Filip Krajinovic.

Les matchs du jour à Roland-Garros

Simple messieurs :

Court Philippe-Chatrier

Novak Djokovic (SER/n°1) - Salvatore Caruso (ITA/q.)

Antoine Hoang (FRA/w.c.) - Gaël Monfils (FRA/n°14)

Stéfanos Tsitsipas (GRE) bat Filip Krajinovic (SRB) 7-5, 6-3, 6-7 (5-7), 7-6 (8-6).

Court Suzanne-Lenglen

Fabio Fognini (ITA/n°9) - Roberto Bautista Agut (ESP/n°18)

Dominic Thiem (AUT/n°4) - Pablo Cuevas (URU)

Court Simonne-Mathieu

Dusan Lajovic (SER) - Alexander Zverev (ALL/n°5)

Jordan Thompson (AUS) - Juan Martin del Potro (ARG/n°8)

Court n°1

Karen Khachanov (RUS/n°10) - Martin Klizan (SLQ)

Court n°6

Double hommes

Jérémy Chardy (FRA)/Fabrice Martin (FRA) - Marcelo Melo/Łukasz Kubot

Court n°13

Double hommes

Grégoire Barrère (FRA)/Quentin Halys (FRA) - Christopher Rungkat/Hsieh Cheng-peng

Court n°14

Jan-Lennard Struff (ALL) - Borna Coric (CRO/n°13)

Double hommes

Nicolas Mahut (FRA)/Jurgen Melzer (AUT/n°13) - Kevin Krawietz/Andreas Mies (ALL)

Simple dames :

Court Philippe-Chatrier

Simona Halep (ROU/n°3) bat Lesia Tsurenko (UKR/n°27)

Serena Williams (USA/n°10) - Sofia Kenin (USA)

Court Suzanne-Lenglen

Naomi Osaka (JAP/n°1) - Katerina Siniakova (RTC)

Andrea Petkovic (ALL) - Ashleigh Barty (AUS/n°8)

Court Simonne-Mathieu

Anna Blinkova (RUS/q.) - Madison Keys (USA/n°14)

Court n°1

Monica Puig (PUR) - Iga Swiatek (POL)

Amanda Anisimova (USA) - Irina Camelia Begu (ROU)

Court n°7

Double femmes

Alizé Cornet (FRA)/Petra Martić - Kristina Mladenovic/Tímea Babos

Court n°14

Double femmes

Fiona Ferro/Diane Parry (FRA) - Alicja Rosolska (POL) - Zhaoxuan Yang (CHI/ n°13)

Ekaterina Alexandrova (RUS) - Aliona Bolsova (MOL/q.)