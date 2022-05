Roland Garros : les résultats de la 3e journée des Français

Au 3e jour du tournoi de tennis, Jo-Wilfried Tsonga a fait ses adieux à la compétition. Hugo Gaston et Richard Gasquet sont qualifiés pour le 3e tour, tout comme Alizé Cornet et Caroline Garcia.

Hugo Gaston a renversé le match et s'est imposé en cinq sets contre l'Australien Alex De Minaur.

Journée riche en émotion à la porte d'Auteuil. Au 3e jour du tournoi de tennis de Roland Garros, sur le Court Philippe-Chatrier, le monde du tennis a dit au revoir à Jo-Wilfried Tsonga, après 18 ans au plus haut niveau et 18 titres remportés.

Face à Casper Ruud, numéro 9 mondial, "Jo" a offert une magnifique dernière danse à ses fans en poussant le Norvégien jusqu'à un quatrième set et presque 4 heures de jeu. Une défaite 6-7, 7-6, 6-2, 7-6 qui restera dans les annales du tournoi.

Plus tôt dans la journée, Ugo Humbert a bien failli venir à bout Ruusuvuori, finalement victorieux en 5 sets et au bout de 3h48 de jeu. De son côté, Benoît Paire n'a pas offert de suspens jusqu'au bout, tombé 3-6, 5-7, 6-1, 5-7 face à Ivashka. Cette journée de mardi a quand même de bonnes nouvelles à offrir au tennis français avec notamment la victoire splendide de Hugo Gaston en 5 sets. Un succès 4-6, 6-2, 6-3, 0-6, 7-7 au bout de 4h02 de jeu et une qualification pour le prochain tour où le Toulousain retrouvera l'Argentin Cachin. Enfin, Richard Gasquet a livré un récital en faisant tranquillement tomber Harris en 3 sets : score final 6-1, 6-3, 6-4. Arthur Rinderknech a bu la tasse contre Alexander Bublik, 6-2, 6-4, 6-2, une rencontre interrompue par la pluie la veille.

L'Américain Frances Tiafoe, numéro 24 à l'ATP, s'est imposé contre le Français Benjamin Bonzi 7-5, 7-5, 7-6 (7/5), et l'Argentin Federico Delbonis contre Adrian Mannarino 6-1, 7-6 (7/1), 6-2.

Du côté des Françaises, elles sont deux de plus qualifiées désormais. Alizé Cornet a expédié la Japonaise Misaki Doi 6-2, 6-0 en 58 minutes. Et après deux mois de pause à cause d'une blessure au pied, Caroline Garcia a réussi son retour en s'imposant contre l'Américaine Taylor Townsend 6-3, 6-4.

En revanche, la Tchèque Karolína Plísková, numéro 8 mondiale, a logiquement battu la Française Tessah Andrianjafitrimo 2-6, 6-3, 6-1 et Fiona Ferro s'est faite balayer par la numéro 3 et l'unes des favorites du tournoi, l'Espagnole Paula Badosa, 6-2, 6-0.