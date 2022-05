Roland Garros : les Toulousains Hugo Gaston et Benjamin Bonzi tombent sur de gros adversaires

Ils ont tiré deux gros morceaux pour leur entrée en lice au tournoi de Roland Garros à Paris. Les licenciés toulousains Hugo Gaston et Benjamin Bonzi vont devoir se frotter à des têtes de série à partir de dimanche. Hugo Gaston (68e joueur mondial), qui nous a fait rêver en 2020 juqu'en huitième de finale, affrontera l'Australien Alex de Minaur (21e). Le Gardois Benjamin Bonzi (53e joueur mondial) tentera de faire tomber l'Américain Frances Tiafoe (27e).

Le tableau principal de Roland Garros débute ce dimanche 20 mai.

Objectif 3e tour pour notre consultant Paul-Henri Mathieu

Les deux joueurs licenciés au Stade Toulousain tennis club sont d'autant plus attendus cette année que le numéro un français Gaël Monfils a déclaré forfait et que la génération dorée du tennis tricolore s'apprête à quitter le court. Jo-Wilfried Tsonga va jouer son dernier tournoi à Paris.

Benjamin Bonzi et Hugo Gaston seront donc les deux Français les mieux classés derrière le Messin Ugo Humbert (45e). La pression sera donc sur eux. Mais il faut être patient pour le consultant tennis de Radio France, Paul-Henri Mathieu. "On parle souvent de creux générationnel. Ils y sont pour rien. Il faut être patient parce que ça prend du temps. Ils sont arrivés un petit peu plus tard sur le circuit. Ils ont des résultats de plus en plus réguliers. Ces deux joueurs ont vraiment une marge de progression intéressante. Il y a d'autres étapes à franchir. Etre en deuxième semaine serait une belle surprise. Mais déjà, si les deux joueurs arrivent à se hisser au troisième tour, ce serait une bonne performance. Parce que ceux qui arrivent en général au troisième tour, ce sont les têtes de série."

