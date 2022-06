Roland-Garros : Mladenovic et Garcia remportent le double féminin

Caroline Garcia et Kristina Mladenovic se sont imposées en finale du double féminin de Roland-Garros, ce dimanche face aux Américaines Gauff et Pegula en trois sets. C'est la deuxième victoire pour ce duo après celle de 2016.

Les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont remporté ce dimanche le tournoi de double féminin de Roland-Garros en trois sets (2-6, 6-3, 6-2). Les deux Françaises ont renversé les Américaines Coco Gauff, déjà finaliste la veille en simple, et Jessica Pegula. Garcia et Mladenovic, qui n'avaient plus joué en double ensemble sur le circuit depuis 2017, ont reformé leur paire victorieuse de la Fed Cup 2019 et de Roland-Garros 2016.