Roland-Garros : Mladenovic pour une place en demi-finale ce mardi, Djokovic et Nadal favoris de leurs matches

Ce mardi, la Française Kristina Mladenovic va tenter de se qualifier pour les demi-finales de finale de Roland-Garros en jouant un quart face à la Suissesse Timea Bacsinszky. Le match entre les deux joueuses, qui ne s'apprécient guère, risque bien d'être tendu. Après l'élimination de Gaël Monfils lundi, il n'y a plus de Français en lice chez les hommes. Le match entre Novak Djokjovic et l'Autrichien Dominic Thiem, qui a battu Nadal il y a quinze jours, promet d'être intense. Rafael Nadal sera favori face à son compatriote Pablo Carreño.

Mladenovic - Bacsinszky, un quart qui sent la poudre

Kristina Mladenovic affronte la Suissesse Timea Bacsinszky dans un quart de finale qui sent la poudre, quatre mois après un match de Fed Cup perdu par la Française à Genève dans une atmosphère délétère. La Nordiste ne veut pas entendre parler de revanche. "Ce n'est pas l'état d'esprit. C'est assez négatif comme énergie", dit-elle. Il existe un vrai contentieux entre les deux rivales. A son origine, un temps mort médical pris par Bacsinszky au milieu d'un troisième set acharné, en février dans le troisième simple de Fed Cup. "Elle est repartie en faisant des sauts de kangourou et courait mieux qu'avant", avait accusé Mladenovic, assurant que la Suissesse était "connue sur le circuit pour ça", c'est-à-dire pour demander des interruptions de complaisance. "Il y a eu le coup de la guêpe, ça fait beaucoup", avait ajouté la Française, faisant allusion à un incident, bien réel, survenu la veille contre Alizé Cornet quand Bacsinszky s'était fait piquer par un insecte.

Sur le plan sportif, cela s'annonce indécis. Gênée par des douleurs au dos au début du tournoi, passée au courage au premier (Jennifer Brady) et troisième tours (Shelby Rogers), Mladenovic a joué du bon tennis contre Muguruza en huitième. Sa confiance est au beau fixe, frisant l'euphorie. Au classement, l'avantage est à la Française: 14e contre 31e. La Suissesse, 28 ans le 8 juin, a perdu du terrain à cause d'une blessure au poignet qui l'a gênée à la fin de l'hiver. Mais l'arrivée sur la terre battue de Roland-Garros qu'elle adore - elle y avait joué une demi-finale en 2015 et un quart l'an dernier - lui a redonné l'appétit.

Wozniacki a l'avantage face à la benjamine du tournoi

La Danoise Caroline Wozniacki aura l'avantage de l'expérience face à la benjamine du tournoi, la Lettone Ostapenko, 19 ans.

Djokovic favori contre Thiem

Novak Djokovic se heurte en quarts de finale à l'Autrichien Dominic Thiem, le seul joueur à avoir triomphé de Rafael Nadal cette année sur terre battue. C'était en quarts de finale de Rome, il y a une quinzaine de jours. Mais le lendemain de ce coup d'éclat, il perdait 6-1, 6-0 contre... Novak Djokovic. Au-delà de ce match, le bilan est écrasant en faveur du Serbe : 5 victoires à 0 et 11 sets à 1 depuis leur premier affrontements en 2014. En demi-finale l'an passé à Paris, Djokovic, en route vers le titre, n'avait lâché que sept jeux (6-2, 6-1, 6-4) en demi-finale contre Thiem.

Carreño va tenter d'exister contre Nadal

Contre Rafael Nadal, on ne sait pas trop ce que peut espérer son compatriote Pablo Carreño, 21e mondial. Faire mieux en tout cas que les quatre premiers adversaires du Majorquin, qui n'ont pris que cinq jeux en moyenne par match. Le nonuple vainqueur de Roland-Garros a toujours gagné contre l'Asturien (installé à Barcelone) en trois matchs. Il l'avait battu même en 2015, lorsqu'il était au fond du trou.

