Roland-Garros : Nadal face à son tombeur Thiem, Murray contre Wawrinka au programme des demi-finales ce vendredi

Lancé à pleine vitesse vers la "decima", un dixième titre, l'Espagnol Rafael Nadal retrouve le seul joueur à lui avoir fait mordre la poussière cette saison sur terre battue, le jeune Autrichien Dominic Thiem, en demi-finales de Roland-Garros vendredi. Le N.1 mondial Andy Murray et le Suisse Stan Wawrinka, vainqueur en 2015, s'affrontent eux dans un remake de la demi-finale 2016 qui avait tourné en faveur de l'Écossais.

Le Choc Nadal - Thiem

Le choc entre Nadal et son unique tombeur de la saison sur ocre est alléchant. Il s'agira du quatrième face-à-face entre les deux hommes en un peu plus d'un mois : l'Espagnol a dominé les deux premiers, en finale à Barcelone puis à Madrid, avant de tomber en quarts de finale du Masters 1000 de Rome. Thiem "tape très fort, il avance beaucoup dans la balle. Il est puissant en général, au service et en revers aussi. Il faudra que je joue long pour le mettre dans une position inconfortable. A Rome, c'est moi qui m'y suis retrouvé", a souligné le Majorquin.

Un an après sa première demi-finale à Paris, Thiem, l'Autrichien de 23 ans a changé de stature. Installé dans le Top 10 (il est 7e mondial), il a connu une excellente préparation sur terre battue et une quinzaine impeccable jusqu'à ces demi-finales : aucun set perdu, et, surtout, un succès très convaincant face au N.2 mondial Novak Djokovic, tenant du titre, écarté sans ménagement en trois sets (7-6, 6-3, 6-0) en quarts de finale. "C'est un joueur appelé à gagner ce tournoi un jour, espérons que ce ne sera pas cette année", a lancé "Rafa" à propos de son prochain adversaire. "Jusque-là, à chaque fois que j'ai battu un 'top joueur', j'ai toujours beaucoup moins bien joué le match suivant, a observé Thiem. J'espère pouvoir améliorer ça." La tâche s'annonce en tout cas gigantesque pour l'Autrichien, tant le nonuple vainqueur de Roland-Garros a survolé le tournoi.

La revanche Murray-Wawrinka

Dans l'autre demi-finale, Wawrinka tentera lui de prendre sa revanche sur Murray, qui l'avait dépossédé de sa couronne il y a un an au même stade de la compétition. C'est déjà une bonne nouvelle pour le N.1 mondial, finaliste l'année dernière, d'avoir atteint les demi-finales, tant sa préparation sur terre battue, tout comme son début de saison, a été émaillée de contre-performances. L'Ecossais semble avoir eu besoin de temps pour digérer sa deuxième moitié de saison 2016 dantesque (5 titres consécutifs en un mois et demi). "L'an dernier, j'avais dû jouer un de mes meilleurs matches sur terre battue pour gagner", a rappelé Murray. Il lui faudra probablement en faire autant ce vendredi pour espérer la même issue.

Car Wawrinka, titré à Genève juste avant Paris, a rallié le dernier carré sans lâcher un set. Habitué à répondre présent dans les grands rendez-vous, il a l'avantage (3-1) dans leurs confrontations sur terre battue.

Le programme de ce vendredi