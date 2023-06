Roland-Garros : Novak Djokovic bat Casper Ruud en finale et remporte son 23e titre du Grand Chelem, un record

Le Serbe Novak Djokovic s'est imposé en finale de Roland-Garros ce dimanche contre le Norvégien Casper Ruud, 7-6, (7/1), 6-3, 7-5. Grâce à cette troisième victoire sur la terre battue parisienne, "Djoko" devient le seul homme à remporter 23 trophées du Grand Chelem (c'est-à-dire 23 trophées dans les quatre tournois majeurs : US Open, Wimbledon, l'Open d'Australie et Roland-Garros). Chez les femmes, seule l'Australienne Margaret Court a réussi à décrocher 24 titres du Grand Chelem.

Djokovic avait rejoint Rafael Nadal à 22 titres majeurs en janvier après son sacre à l'Open d'Australie. En plus de cet accomplissement historique, il va se réinstaller à la place de N.1 mondial ce lundi au détriment de l'Espagnol Carlos Alcaraz. Il y entamera une 388e semaine record.

Djokovic célèbre sa victoire avec ses proches et son entraîneur © AFP - Thomas SAMSON

Djokovic devient aussi le premier homme victorieux au moins trois fois de chacun des quatre titres du Grand Chelem. Court, Williams et Steffi Graf ont réussi la même performance. À Roland-Garros, il s'est imposé en 2016, 2021 et donc 2023. Sur Twitter, Rafael Nadal a félicité Novak Djokovic pour son "incroyable exploit".

Casper Ruud, N°4 mondial, s'incline pour la deuxième fois d'affilée en finale, porte d'Auteuil. L'an dernier, le joueur de 24 ans avait été battu par l'Espagnol Rafael Nadal .

La coupe remise par Yannick Noah

Yannick Noah, le dernier vainqueur français (chez les hommes) d'un tournoi du Grand Chelem en simple, à Roland-Garros en 1983, a remis la coupe des Mousquetaires à Novak Dkojovic.

Djokovic reçoit la coupe des Mousquetaires des mains de Yannick Noah © AFP - Emmanuel DUNAND

Ce samedi, c'est l'Américaine Chris Evert qui a remis la coupe Suzanne-Lenglen à la gagnante de Roland-Garros 2023, la Polonaise Iga Swiatek .

Ruud prend le meilleur départ, Djokovic fait la différence

Sous un ciel orageux et lourd, Ruud a pris le meilleur départ en menant 3 jeux à 0. Mais Djokovic, même laborieux, vraisemblablement en raison de l'enjeu majuscule, a égalisé à 4 partout. Les deux joueurs ont dû se départager au jeu décisif, et comme à son habitude, "Nole" (le surnom de Novak Djokovic) s'y est montré chirurgical pour virer en tête après 1h 21 min de bras de fer. Il s'agissait de son sixième tie-break de la quinzaine parisienne, son sixième sans la moindre faute directe commise.

Sous les yeux de Gustavo Kuerten, Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic ou encore Tom Brady, Djokovic, tombé sans conséquence dans le neuvième jeu, venait de faire le plus dur. Dans le deuxième set, il a immédiatement capitalisé (3-0) sur l'avantage psychologique hérité de la première manche à rallonge.

Dans le troisième set, les choses ont été plus longues à se décanter, mais, une fois de plus, Djokovic a su faire la différence dans les moments chauds en breakant pour mener 6 jeux à 5 et servir pour le match. Et l'histoire. Ruud s'incline lui pour la troisième fois en autant de finales majeures jouées, toutes depuis un an : deux finales de Roland-Garros et une finale de l'US Open.

Le tournoi de Djokovic marqué par une polémique

Le tournoi 2023 de Novak Djokovic a été marqué par une polémique au début de la quinzaine. Alors que des heurts ont repris dans la région, le Serbe écrit sur la caméra en sortie de court après sa victoire au deuxième tour de Roland-Garros 2023, que "le Kosovo est le coeur de la Serbie".

La ministre française des Sports Amélie Oudéa-Castéra dénonce ce message comme "pas approprié", "militant" et "très politique". Dans la foulée, Djokovic confirme ses propos, sans les répéter, expliquant qu'ils reflètent ce qu'il "pense" de la situation. Le Comité olympique du Kosovo réclame au Comité international olympique (CIO) une procédure disciplinaire à l'encontre de Djokovic, l'accusant d'"attiser" les tensions politiques.

À Roland-Garros toujours, cette année encore, Djokovic joue avec un mystérieux patch métallique sur le sternum qu'il justifie d'une manière provocatrice : "Quand j'étais enfant, j'adorais Iron Man. Donc mon équipe utilise une nanotechnologie fantastique qui me permet de donner le meilleur de moi-même. C'est le secret de ma carrière".

Le tableau messieurs

Les joueurs les plus titrés en Grand Chelem

Novak Djokovic détient seul depuis sa victoire à Roland-Garros ce dimanche le record de 23 titres du Grand Chelem chez les messieurs, à égalité avec Serena Williams (23) mais à une longueur encore du record absolu de Margaret Court (24). Voici les joueurs les plus titrés de l'histoire en Majeurs:

24 titres en Grand Chelem : Margaret Court (AUS)

23 : Serena Williams (USA), Novak Djokovic (SRB)

22 : Steffi Graf (GER), Rafael Nadal (ESP)

20 : Roger Federer (SUI)

19 : Helen Wills Moody (USA)

18 : Chris Evert (USA), Martina Navratilova (CZE/USA)

14 : Pete Sampras (USA)

12 : Roy Emerson (AUS), Billie Jean King (USA)

11 : Björn Borg (SWE), Rod Laver (AUS)

10 : Bill Tilden (USA)

9 : Monica Seles (YOU/USA), Maureen Connolly (USA)

8 : Ivan Lendl (CZE/USA), Jimmy Connors (USA), Andre Agassi (USA), Fred Perry (GBR), Ken Rosewall (AUS), Suzanne Lenglen (FRA), etc...

7 : John McEnroe (USA), Mats Wilander (SWE), Henri Cochet (FRA), René Lacoste (FRA), Justine Hénin (BEL), Venus Williams (USA), etc...

6 : Boris Becker (GER), Stefan Edberg (SWE), etc...