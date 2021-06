Roland-Garros - Novak Djokovic face à Stefanos Tsitsipas : le programme de la 15e journée

Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic se retrouvent sur le court ce dimanche [photo d'illustration].

Qui pour arrêter Novak Djokovic dans sa quête d'un 19e titre en Grand Chelem ? Après avoir éliminé le roi de la terre battue Rafael Nadal en demi-finale de Roland-Garros vendredi, le numéro 1 mondial semble intouchable. Ce dimanche, il affrontera le numéro 5 Stefanos Tsitsipas pour la première finale du Grec dans un tournoi Majeur.

Il y aura d'un côté du filet, Djokovic avec ses 18 titres du Grand Chelem, dont un Roland-Garros en 2016, et de l'autre, Tsitsipas, trois demi-finales majeures perdues jusque-là, la dernière en Australie en février. D'un côté, la perspective de se rapprocher à une longueur du record de 20 trophées majeurs codétenu par Rafael Nadal et Roger Federer, de l'autre, le rêve d'un premier sacre en Grand Chelem, quelques semaines après un premier titre en Masters 1000 (Monte-Carlo). Mais depuis le début de la saison, Tsitsipas est le joueur ayant remporté le plus de matchs (39), y compris sur terre battue (22). Il est également leader de la Race, le classement sur la saison. L'an dernier, le Grec avait pris deux sets à Djokovic en demi-finales à Paris, alors le N.1 mondial s'attend "à un match difficile".

Avant cela, l'Américaine Bethanie Mattek-Sands et la Polonaise Iga Swiatek seront en finale du double dames contre celle qui vient de remporter le titre en simple, la Tchèque Barbora Krejcikova, associée à sa compatriote Ekaterina Siniakova.

Le programme de ce dimanche

Court Philippe-Chatrier