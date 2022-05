Rafael Nadal, Novak Djokovic et le jeune phénomène espagnol Carlos Alcaraz, les trois principaux favoris, ont été versés dans la même moitié de tableau de Roland-Garros, qui débute dimanche, selon le tirage au sort réalisé ce jeudi à Paris.

Roland-Garros : Rafael Nadal, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz dans la même partie de tableau

Le tirage au sort de Roland Garros, ce jeudi à Paris, a laissé place à une partie de tableau explosive : Novak Djokovic, Rafael Nadal et le jeune phénomène espagnol Carlos Alcaraz, les trois principaux favoris, ont été versés dans la même moitié de tableau du tournoi, qui débute dimanche.

Djokovic, N.1 mondial et tenant du trophée, pourrait ainsi affronter Nadal, treize fois vainqueur du Grand Chelem parisien, dès les quarts de finale. Les deux monstres à respectivement 20 et 21 titres du Grand Chelem ne se sont plus affrontés aussi tôt dans un des quatre tournois majeurs depuis 2015. Le vainqueur croiserait potentiellement Alcaraz, aux portes du top 5 à 19 ans, en demi-finale.

Le Serbe, qui fêtera ses 35 ans dimanche, entamera sa quinzaine face au Japonais Yoshihito Nishioka. Le Majorquin, lui bientôt 36 ans, débutera contre l'Australien Jordan Thompson. Alcaraz, qui vit un printemps ébouriffant avec ses deux premiers titres en Masters 1000, à Miami début avril et Madrid début mai, plus un succès à Barcelone entre-temps, sera lui opposé à un joueur issu des qualifications au premier tour. Il pourrait croiser un autre jeune talent, l'Américain Sebastian Korda (21 ans, 30e), au troisième tour, puis en théorie, Cameron Norrie (11e) en huitièmes, et le N.3 mondial Alexander Zverev en quarts de finale. Pour l'instant toutefois, son meilleur résultat en Grand Chelem est un quart de finale atteint à l'US Open en septembre dernier.

Dans l'autre moitié de tableau, la demi-finale théorique opposerait le N.4 mondial Stefanos Tsitsipas, finaliste sortant, au N.2 Daniil Medvedev, qui vient de faire son retour après une opération d'une hernie début avril.

Et les Français dans tout ça ?

Les Bleus devront se défaire d'une tête de série d'entrée de jeu : Hugo Gaston fera face à Alex De Minaur, Jo-Wilfried Tsonga pour ses adieux sera opposé à Casper Ruud, Frances Tiafoe se dressera sur le chemin de Benjamin Bonzi et Quentin Halys devra réaliser un exploit contre John Isner. Corentin Moutet n'est quant à lui pas tombé sur une tête de série, mais sur un ancien vainqueur en la personne de Stan Wawrinka, victorieux du tournoi en 2015.