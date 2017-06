Roland-Garros : place aux demi-finales dames ce jeudi

On devrait connaître jeudi soir l'affiche de la finale dames des Internationaux de tennis de France. Les demi-finales se jouent dans l'après-midi (à partir de 15h) : au programme un choc entre Simona Halep et Karolina Pliskova, et une affiche inédite entre Jelena Ostapenko et Timea Bacsinszky.

En l'absence de Serena Williams, mais aussi de Maria Sharapova, on pouvait s'attendre à des surprises dans le tableau féminin du tournoi de Roland-Garros. La Française Kristina Mladenovic a été l'auteur d'une d'entre elles, en éliminant en huitièmes de finale la tenante du titre, l'Espagnole Garbine Muguruza. Après l'élimination de Caroline Garcia en quarts de finale, il n'y a plus de Française (ni de Français) en lice, mais les demi-finales dames ne manqueront pas pour autant de saveur.

La sensation Ostapenko

La première demi-finale dames opposera la Lettone Jelena Ostapenko à la Suissesse Timea Bacsinszky. La première, qui fête ses 20 ans ce jeudi, est le phénomène de cette édition 2017 de Roland-Garros. Cette demi-finale aux Internationaux de France de tennis est à ce jour le meilleur résultat en Grand Chelem pour la 47e joueuse mondiale, plus jeune demi-finaliste du tournoi depuis Ana Ivanovic en 2007. Mais Jelena Ostapenko n'est pas arrivée à ce niveau du tournoi par hasard : elle a dû battre pour y parvenir Samantha Stosur, finaliste de Roland-Garros 2010 et demi-finaliste en 2016, en huitième de finale, puis la 12e joueuse mondiale, Caroline Wozniacki, en quart. Face à elle ce jeudi, la Suissesse Timea Bacsinszky, 27e joueuse mondiale, qui a également réalisé un joli parcours à Roland-Garros, en sortant coup sur coup Venus Williams et Kristina Mladenovic.

Choc entre la N°3 et la N°4 mondiales

Karolina Pliskova, tombeuse de Caroline Garcia mercredi, joue jeudi sa deuxième demi-finale en Grand Chelem, huit mois après l'US Open. La troisième joueuse mondiale affronte la Roumaine Simona Halep (quatrième joueuse mondiale), qui a renversé l'Ukrainienne Elina Svitolina, la révélation de la saison (4 titres), après avoir été menée 5-1 dans la deuxième manche et sauvé une balle de match durant le tie-break. "J'ai montré que j'étais plus forte mentalement, et que je me bats jusqu'à fin, même si j'étais un peu énervée pendant le match. Le plus important, c'est que je n'ai pas abandonné", a expliqué la finaliste de l'édition 2014, qui s'est imposée 3-6, 7-6 (8/6), 6-0.

La demi-finale double messieurs et la finale du double mixte sont également au programme ce jeudi.

Programme de jeudi à Roland-Garros:

COURT CENTRAL

Finale double mixte (10h00 GMT) :

Ana-Lena Groenefeld/Robert Farah (GER/COL) - Gabriela Dabrowski/Rohan Bopanna (CAN/N.7)

Demi-finales simple dames (Pas avant 13h00 GMT) :

Jelena Ostapenko (LAT) - Timea Bacsinszky (SUI/N.30)

Simona Halep (ROM/N.3) - Karolina Pliskova (CZE/N.2)

COURT SUZANNE-LENGLEN

Demi-finale double messieurs (pas avant 12h00 GMT) :

Fernando Verdasco/Nenad Zimonjic (ESP/CRO) - Santiago Gonzalez/Donald Young (MEX/USA)