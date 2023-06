Roland-Garros : suite et fin des quarts de finale avec Ruud-Rune en soirée, le programme de ce mercredi

Les quatre derniers quarts de finale de Roland-Garros - deux chez les messieurs, deux chez les dames - se joueront ce mercredi sur le cours Philippe-Chatrier.

C'est d'abord la Tunisienne Ons Jabeur (7e), finaliste de Wimbledon et de l'US Open l'an dernier, qui fera son entrée sur le Central, opposée à la Brésilienne Beatriz Haddad. Cette dernière, qualifiée pour son tout premier quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem, a dû s'employer en huitième pour éliminer l'Espagnole Sara Sorribes en 3h51, le troisième match féminin le plus long de l'histoire de Roland-Garros. Jabeur, à l'inverse, s'est débarrassée très tranquillement de l'Américaine Bernarda Pera (36e) en huitième.

L'autre quart du haut du tableau opposera la N.1 mondiale et tenante du titre polonaise Iga Swiatek, qui a bénéficié de l'abandon de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (66e), à l'Américaine Coco Gauff (6e), dans un match revanche de la finale de l'an dernier.

Dans l'après-midi, l'Allemand Alexander Zverev (tête de série numéro 22) tentera de valider son ticket en demi-finale contre l'Argentin Tomás Martín Etcheverry (49e mondial), un an après avoir quitté le court Central appuyé sur des béquilles après s'être sérieusement tordu la cheville droite en pleine demi-finale face à Rafael Nadal. Cette blessure l'avait tenu hors circuit le reste de la saison 2022. Etcheverry, lui, n'avait encore jamais dépassé le deuxième tour en Grand Chelem.

La dernière session nocturne de l'édition 2023 de Roland-Garros a été réservée au quart de finale entre les Vikings danois Holger Rune et norvégien Casper Ruud, respectivement 6e et 4e du classement ATP. L'année dernière, le premier avait éliminé le second. L'heure de la revanche ? En huitième, Rune s'est imposé contre l'Argentin Francisco Cerundolo (23e) en cinq sets après 3h59 d'un combat acharné, durant lequel il a commis beaucoup de fautes directes et a semblé en difficulté physique.

Le tableau masculin

Le tableau féminin

