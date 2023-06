Roland-Garros : Swiatek, Ruud, Zverev, Gauff, la bataille pour les huitièmes de finale continue ce samedi

Coco Gauff, Casper Ruud, Iga Swiatek et Alexander Zverev

Objectif huitièmes de finale ! Les joueurs toujours engagés à Roland-Garros espèrent se qualifier pour la suite de la compétition en cette 7e journée. Plusieurs matchs vont être scrutés, dont le duel du troisième tour entre Alexander Zverev et Frances Tiafoe ainsi que celui entre l'adolescente russe Mira Andreeva et la jeune Américaine Coco Gauff. Voici le programme de ce samedi.

Zverev-Tiafoe en nocturne

La nocturne de la septième journée de Roland-Garros ce samedi est réservée au duel du troisième tour entre Alexander Zverev et Frances Tiafoe. Gravement blessé à Roland-Garros l'an passé, l'Allemand Alexander Zverev réussit pour l'instant son retour Porte d'Auteuil. Au 2e tour, il avait largement battu Alex Molcan en trois sets.

Le Norvégien Casper Ruud, finaliste l'an dernier face à Nadal, affronte le Chinois Zhizhen Zhang. Jeudi, le N°4 mondial, n'a pas failli à sa tâche, bien que bousculé par l'Italien issu des qualifications Giulio Zeppieri (6-3, 6-2, 4-6, 6-4). Holger Rune, N°6 mondial, qualifié pour le 3e tour sans jouer après le forfait de Gaël Monfils , retrouve les courts ce samedi. Le Danois fera face à Genaro Alberto Olivieri.

Mirra Andreeva va-t-elle faire tomber Coco Gauff ?

La N°1 mondiale Iga Swiatek jouera sur le court Philippe-Chatrier ce samedi contre la Chinoise Xinuy Wang. La Polonaise a passé sans encombre le deuxième tour en ne laissant que quatre jeux à son adversaire, l'Américaine Claire Liu (102e), s'imposant 6-4, 6-0.

Les regards seront aussi portés sur la surprenante Mirra Andreeva. La Russe, qui vit son tout premier Grand Chelem à seulement 16 ans, va défier Coco Gauff, N.6 mondiale et finaliste sortante. Andreeva a éliminé, jeudi, la Française Diane Parry, 20 ans et 79e mondiale, débordée 6-1, 6-2. La Turque Ons Jabeur, 7e mondiale, affrontera la Serbe Olga Danilovic.

Les principaux matchs de ce samedi

Court Philippe-Chatrier (à partir de 11h45)

Elena Rybakina (KAZ/tête de série N.4) - Sara Sorribes (ESP)

Holger Rune (DEN/N.6) - Genaro Olivieri (ARG)

Iga Swiatek (POL/N.1) - Xinuy Wang (CHN)

(pas avant 20h15) Alexander Zverev (GER/N.22) - Frances Tiafoe (USA)

Court Suzanne-Lenglen (à partir de 11h00)

Zhinzhen Zhang (CHN) - Casper Ruud (NOR/N.4)

Mirra Andreeva (RUS) - Coco Gauff (USA/N.6)

Francisco Cerundolo (ARG/N.23) - Taylor Fritz (USA/N.9)

Olga Danilovic (SRB) - Ons Jabeur (TUN/N.7)

Court Simonne-Mathieu (à partir de 11h00)

Yoshihito Nishioka (JPN/N.27) - Thiago Seyboth Wild (BRA)

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.23) - Beatriz Haddad (BRA/N.14)

Bianca Andreescu (CAN) - Lesia Tsurenko (UKR)

Daniel Altmaier (GER) - Grigor Dimitrov (BUL/N.28)

Court N.14 (à partir de 11h00)

(pas avant 12h00) Borna Coric (CRO/N.15) - Tomas Martin Etcheverry (ARG)

Anna Karolina Schmiedlova (SVK) - Kayla Day (USA)

. Court N.7 (à partir de 11h00)

(pas avant 12h00) Nicolas Jarry (CHI) - Marcos Giron (USA)

Elisabetta Cocciaretto (ITA) - Bernarda Pera (USA)