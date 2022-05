Roland-Garros : top départ de l'édition 2022 ce dimanche

C'est parti pour la nouvelle édition de Roland Garros, ce dimanche 22 mai. Après les qualifications et le tirage au sort des tableaux masculin et féminin, place au premier tour du tournoi de tennis du Grand Chelem. Un retour à la normale avec quelques nouveautés, après deux années perturbées par la crise sanitaire.

Les tribunes à nouveau pleines

En 2020, le tournoi avait été reporté de quelques mois en raison de la crise sanitaire, et 2021, les qualifications avant le coup d'envoi officiel du tournoi s'étaient jouées à huis-clos, ce qui n'a pas été le cas cette semaine, et des jauges avaient été mises en place. "On va revoir toutes les tribunes pleines", s'était réjouit Amélie Mauresmo, nouvelle directrice de Roland-Garros, invitée le 12 mai sur France Inter. "Tous les terrains devraient être remplis", espère-elle.

La fin des matches interminables

Les quatre tournois du Grand Chelem avaient décidé d'harmoniser leurs façons de conclure les matches en cinq sets, instaurant tous en 2022 le super tie break en cas d’égalité à 6-6 dans le set final. Une nouveauté mise en place dès Roland Garros. "Les puristes seront peut-être déçus, mais nous, nous sommes fiers de pouvoir nous aligner avec les trois autres Grands Chelems", avait commenté la directrice de Roland-Garros, Amélie Mauresmo.

Billets Annexe Up

Pour éviter ces images de tribunes vides au moment de la pause méridienne, la direction du tournoi lance les billets "Annexe Up", dédiés aux petites affiches sur les courts annexes mais permettant désormais d’accéder aux tribunes basses du court Philippe-Chatrier, "si l'affluence n'est pas au rendez-vous". "Il n'y aura pas de miracle, mais on met en place des choses", expliquait Amélie Mauresmo.

Les "sessions soirées", nouveauté de l'édition 2021, seront de retour pour l'édition 2022 mais sans couvre-feu ni jauge, contrairement à l'an dernier. Elles vont permettre d'accueillir "140.000 à 150.000 spectateurs de plus qu'une édition classique d'avant covid", pour un total de "600 000 spectateurs" attendus. Le tournoi se jouera dans un stade réaménagé, avec "plus d'espace" pour le public et les joueurs. "On a vraiment envie d'appuyer sur leur bien-être", expliquait Amélie Mauresmo.

Qui sont les têtes de série ?

Cette année, aucun Tricolore ne fait partie des têtes de série. La Française la mieux classée est Alizé Cornet (40e) et le Français le mieux classé est Ugo Humbert (45e). Les huit premières têtes de série du tableau masculin comptent Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Andrey Rublev et Casper Ruud. Côté dames les huit premières têtes de série sont Iga Swiatek, Barbora Krejcikova, Paula Badosa, Maria Sakkari, Anett Kontaveit, Ons Jabeur, Aryna Sabalenka et Karolina Pliskova.