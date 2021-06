Roland-Garros : Ugo Humbert battu mais pas abattu

Un beau sursaut au troisième set et deux balles de match sauvées n'ont pas permis à Ugo Humbert de renverser la vapeur. Le tennisman mosellan, 32e mondial, s'incline dés le premier tour de Roland-Garros face au lituanien Ricardas Berankis (93e) 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Humbert, en trois participations, attend toujours sa première victoire dans le tournoi parisien. Mais la terre battue n'est pas sa surface favorite : il n'a remporté qu'un match cette saison sur les cinq tournois qu'il a disputés sur terre battue.

Mais à l'heure de commenter cette nouvelle défaite, le jeune messin (22 ans) gardait le sourire derrière son masque et préférait retenir le positif : sa combativité sur le court et ses retrouvailles avec le public français.

"C'est pas facile parce qu'il n'y a pas les résultats en ce moment, mais j'ai pris beaucoup de plaisir sur le terrain. J'étais content de rejouer devant des spectateurs, devant le public français. C'était vraiment, génial, ça faisait hyper longtemps et ça faisait même un peu bizarre. Ils m'ont bien poussé jusqu'au bout, j'ai essayé de rester positif et jusqu'au dernier point de me battre, et franchement sur le terrain, je me suis régalé."