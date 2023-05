Roland Garros : une seule azuréenne au deuxième tour

Ce début de Roland Garros n'est pas vraiment faste pour la Côte d'Azur. Après l'élimination dès dimanche d'Alizée Cornet pour son entré en lice face à l'italienne Camila Giorgi (6-3; 6-4), c'est aujourd'hui Fiona Ferro qui est passé à la trappe dès la premier tour. La Valbonnaise a été balayée en deux sets par la suédoise Rebecca Peterson (6-2; 6-0). Une défaite au premier tour, mais après 3 victoires dans le tournoi de qualification, pour Fiona Ferro qui revient après une saison compliquée.

ⓘ Publicité

L'éclaircie est venue du côté de Diane Parry. La jeune niçoise de 20 ans écarte la tête de série n°25, l'ukrainienne Anhelina Kalinina. Au deuxième tour, elle affrontera l'encore plus jeune russe Mirra Andreeva, qui, du haut de ses 16 ans, est considérée comme une prodige.

Et dans la famille azuréenne élargie, pas beaucoup plus de succès. Daniil Medvedev, le russe parfaitement francophone qui vit et s'entraîne sur la Côte d'Azur depuis ses 18 ans, est sorti à la surprise générale dès le premier tour. Le numéro 2 mondial s'est incliné en 5 sets face au brésilien Thiago Seyboth Wild, 172ème mondial et issu des qualifications.