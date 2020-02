Roller Derby : La Castelroussine Romane Bonnetat (18 ans) participera aux championnat du Monde au Canada !

Romane Derby jouera ses premiers championnats du Monde de Roller Derby les 14 et 15 Août prochain au Canada

Châteauroux, Indre, France

Le roller derby est né en 1929 à Chicago mais est arrivé dans les années 2000 en France. Vingt ans plus tard, l'équipe de France Juniors ( 13 - 18 ans) va participer pour la première fois au championnats du Monde au Canada au mois d'Août prochain.

Romane Bonnetat : "Je suis sur de faire les championnats du Monde. C'est officiel depuis un mois c'est fantastique."

Et parmi les sélectionnées, on retrouve la Castelroussine Romane Bonnetat (18 ans) qui a passé tous les tests et sélections avec succès :" Il y a eu des sélections qui ont eu lieu en juillet 2019 puis différents stages. Ensuite la sélection officielle a été annoncée à la mi janvier. Je suis donc sûre de faire les championnats du Monde au Canada. C'est officiel depuis un mois, c'est fantastique."

L'équipe de France Juniors de roller derby s'est entraînée ce samedi 15 Août à Châteauroux © Radio France - Sylvain ROGIE

Jeanne Kuroda Responsable de l'équipe de France juniors : " Romane c'est vraiment une joueuse hyper technique. J'ai tout de suite observé beaucoup de maturité dans son jeu."

Romane a débuté le roller derby à l'âge de 13 ans. C'est un sport très complet et ne pas avoir peur des contacts. Romane à toutes les cartes en main pour briller dans cette discipline très peu connue du grand public. Jeanne Kuroda est responsable de l'équipe de France Juniors de roller derby.

L'équipe de France de roller derby au gymnase Jablonsky dans le quartier Vaugirard à Châteauroux © Radio France - Sylvain ROGIE

Elle apprécie beaucoup Romane. Elle n'a pas hésité longtemps pour la sélectionner en vue des prochains championnats du Monde : " Romane c'est vraiment une joueuse hyper technique. Dès que je l'ai vue jouer, j'ai tout de suite observé beaucoup de Maturité dans son jeu. J'ai vu aussi qu'elle à l'habitude de s'entraîner avec des adultes. Elle y va fort mais elle est très précise." Enfin petite précision d'importance. chaque joueuse devra trouver la somme de 800 euros pour payer le billet d'avion. La Fédération Française de Roller et Skateboard qui n'est pas une fédération très riche prend en charge uniquement les chambres d'Hôtel. Ces championnats du Monde auront lieu les vendredi 14 et samedi 15 Août prochain à Régina au Canada ou il fait en ce moment à la mi-février - 15° ! Heureusement au mois d'août les températures seront positives.