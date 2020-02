Roller Hockey : Les diables de Rethel annoncent le décès de leur président Didier Lefebvre

Rethel, France

Il était le visage emblématique des diables de Rethel. Le club de roller hockey annonce le décès de son président Didier Lefebvre. Le club est le plus titré en France, et même en Europe, avec 11 titres de champion de France, 8 en Coupe de France et 7 titres européens.

Les internautes sont nombreux à lui rendre hommage ce lundi.