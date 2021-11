Roller : le Castrogontérien Matthis Rocher décroche la médaille de bronze aux mondiaux en Colombie

Dans la moiteur de la chaleur colombienne, le Mayennais Matthis Rocher participait dans la nuit de dimanche 7 novembre à lundi au 10 000 mètres à élimination, en roller. Le jeune licencié du club de Château-Gontier a été éliminé alors qu'il restait quatre concurrents. Mais ensuite, l'un des patineurs a été disqualifié et Matthis Rocher repêché, lui permettant ainsi de décrocher la médaille de bronze. "C'était une course très dure" a commenté le patineur de 18 ans, étudiant à Toulouse et qui a commencé le roller dès l'âge de 4 ans.

Ce lundi 8 novembre, le Mayennais participe aux qualifications du 1000 mètres et à la course en relais.